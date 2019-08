Einbrecher wurde geschnappt - weil er dem Whiskey nicht widerstehen konnte

In Nürnberg hat ein Einbrecher eindeutig zu tief ins Glas geschaut: Weil er die Finger nicht von der Whiskeyflasche lassen konnte, wurde der Mann auf - nicht mehr ganz so - frischer Tat ertappt.

Nürnberg - Da konnte ein Einbrecher in Nürnberg wohl der Versuchung nicht widerstehen. Oder vielleicht hatte er auch einfach nur ganz großen Durst. Ein 42-Jähriger hatte auf der Suche nach Geld und anderen Wertgegenständen die Tür eines Wohnmobils in Nürnberg geknackt. Beim Durchwühlen des Campers fiel dem Einbrecher dann eine Flasche Whiskey in die Hände.

Nürnberg: Einbrecher lässt sich Whiskey schmecken

Doch statt den Alkohol einzustecken und sich mit den erbeuteten Wertsachen ganz schnell aus dem Staub zu machen, genehmigte sich der Einbrecher von Nürnberg an Ort und Stelle ein Schlückchen und ließ sich den Whiskey noch im Wohnmobil schmecken. Mit fatalen Folgen für ihn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Denn nach dem Alkoholgenuss schlief der Mann einfach ein.

Böses Erwachen nach Whiskey-Genuss für Einbrecher in Nürnberg

Am nächsten Tag fand der Besitzer der Whiskeyflasche den 42-Jährigen schlafend in seinem Wohnmobil vor. Das überraschte Einbruchsopfer weckte den Eindringling und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen dem Mann am Dienstag die erbeuteten Wertgegenstände ab und den trinkfreudigen Einbrecher vorübergehend fest. Den Schaden, den der Mann durch seine Aktion verursacht hat, schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.

dpa/sj