Tödlicher Unfall am Nürnberger Flughafen: Busfahrer stirbt nach Frontalcrash

Am Flughafen in Nürnberg hat sich am Montagmorgen (20. Januar) ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Busfahrer starb nach einem Frontalcrash.

Am Nürnberger Flughafen ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen.

Es kam zu einem Frontalcrash - ein Bus war beteiligt.

Der Busfahrer starb.

Nürnberg - Am Montagmorgen (20. Januar) kam es am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg zu einem tragischen Unfall. Ein Bus prallte mit einem Hubfahrzeug auf dem Vorfeld des Nürnberger Flughafens zusammen. Das berichtet nordbayern.de.

Schwerer Unfall am Nürnberger Flughafen: Busfahrer kommt ums Leben

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte ein Passagierbus gegen 10.15 Uhr frontal mit einem Hubfahrzeug. Durch den Aufprall bohrte sich der Vorbau des Hubwagens, mit welchem normalerweise Rohllstuhlfahrer in Flugzeuge befördert werden, in die Front des Busses. Dabei erlitt der Busfahrer (62) so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Fahrer des Hubfahrzeugs kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Zum genauen Unfallhergang gibt es noch keine Informationen. Passagiere saßen zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Bus, wie nordbayern.de berichtet. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei soll es zu keinen Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen.

