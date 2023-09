Fußgänger auf Autobahn in Nürnberg von Pkw erfasst –Mann (64) verstirbt noch an der Unfallstelle

Von: Thomas Wunder

Warum der 64-Jährige zu Fuß auf der Stadtautobahn unterwegs war, ist bisher nicht klar. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Auf dem Nürnberger Frankenschnellweg wurde am 11. September ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Nürnberg – Am späten Montagabend, 11. September, wurde ein Fußgänger auf dem Frankenschnellweg zwischen der Rothenburger Straße und der Anschlussstelle Westring von einem Auto erfasst. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Mann wird in Nürnberg auf Autobahn totgefahren – Polizei ermittelt

Warum der 64-Jährige am Montagabend zu Fuß auf dem innerstädtischen Teil der Autobahn in Nürnberg unterwegs war, war laut Polizei zunächst unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogenen. Der 44 Jahre alte Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Frankenschnellweg war für mehrere Stunden in Richtung Fürth komplett gesperrt.

