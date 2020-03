Frau steigt aus Nürnberger U-Bahn aus: Unbekannter folgt ihr - dann beginnt der Albtraum

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Eine Frau wurde in Nürnberg von einem Unbekannten belästigt. Er war der Frau gefolgt, als sie aus der U-Bahn gestiegen war.

Nürnberg - Die Polizei bittet nach einem Sexualdelikt um Zeugenhinweise. Am frühen Samstagmorgen (29. Februar) griff ein Unbekannter eine Frau im Nürnberger Stadtteil Hummelstein an.

Mann belästigt Frau in Nürnberg: Sie kann flüchten

Gegen 5.15 Uhr stieg die Frau an der Haltestelle der U1 in der Frankenstraße aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann, der nur wenige Minuten zuvor am Hauptbahnhof zugestiegen war, folgte ihr. In der Lothringer Straße schlug er ihr unvermittelt auf das Gesäß. Die Frau ging schneller, doch der unbekannte Mann folgte ihr weiter, holte sie ein und hielt sie an der Jacke fest, wie die Polizei weiter mitteilte.

Schließlich versuchte der Mann die Frau zur Seite zu ziehen und forderte sie mehrfach zum Geschlechtsverkehr auf. Die Frau riss sich los und flüchtete.

Frau von Unbekanntem in Nürnberg belästigt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Mindestens 40 Jahre alt, rund 170 cm groß, dunklerer Teint, bekleidet mit langärmliger, minderwertiger Kleidung, eventuell Wollmütze. Er sprach deutsch mit unbekanntem ausländischem Akzent. Der Mann wirkte erheblich alkoholisiert und hatte eine gelbe Tüte mit der Aufschrift „Yorma‘s“ bei sich.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zu dem Vorfall machen könnten, sollen sich an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Nummer 0911/2112-3333 melden.

