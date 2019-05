Frau verursacht Chaosfahrt, räumt aber zumindest auf danach

Zumindest ihren Ordnungssinn hat sie nicht verloren: Nachdem eine 22-jährige Autofahrerin betrunken eine Chaosfahrt durch Nürnberg veranstaltete, räumte sie danach wenigstens auf.

Nürnberg - Bei einer schadensträchtigen Autofahrt durch Nürnberg hat eine 22 Jahre alte Frau wenigstens ihren Ordnungssinn nicht ganz über Bord geworfen. Wie Polizeibeamte später feststellten, hatte die stark betrunkene Frau am Donnerstagabend einige bei der Chaosfahrt verlorenen Fahrzeugteile von der Straße aufgesammelt und in ihrem Fahrzeug verstaut, bevor sie die Fahrt fortsetzte.

Polizeibeamte stießen jedenfalls später im Kofferraum des Wagens auf mehrere demolierte Teile. Damit habe die junge Fahrerin wohl auch versucht, den Unfall zu vertuschen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dass sich die 22-Jährige auch noch ohne Führerschein ans Steuer setzte, machte das Malheur komplett.

Reichlicher Alkoholkonsum dürfte schuld an der Chaosfahrt sein

Nach Erkenntnissen der Polizei war die 22-Jährige am späten Abend nach reichlichem Alkoholkonsum in den Geländewagen gestiegen. In einem Nürnberger Vorort verlor sie offensichtlich die Kontrolle über den Wagen und krachte in den Carport eines Hauses. Dabei wurde neben dem Carport und dem darin abgestellten Auto auch der Wagen der 22-Jährigen massiv beschädigt.

Das hinderte die junge Frau jedoch nicht daran, ihren Weg unbeirrt fortzusetzen. Dabei verlor sie eine Reifenlauffläche und den Auspuff. Zwei hinter ihr fahrende Autos hätten diesen Hindernissen nicht ausweichen können und seien dadurch ebenfalls beschädigt worden. Die später im Kofferraum entdeckten Teile hatte sie nach Polizeivermutung bereits nach dem Carport-Crash in ihrem Wagen verstaut.

dpa