Entwarnung in Nürnberg und Fürth: Bombe erfolgreich gesprengt und entschärft

Schon am Nachmittag machte sich die Feuerwehr daran, die betroffenen Stadtteile in einem Radius von 1.000 Metern zu evakuieren

Tausende Menschen evakuiert

Eine Fliegerbombe wurde in Nürnberg gefunden. Betroffene Gebiete in Nürnberg und Fürth wurden evakuiert. Am späten Abend wurde die Bombe erfolgreich gesprengt und damit entschärft.