Tiefer Krater in Nürnberg nach der Sprengung - Statiker überprüfen die Gebäude in der Nähe

In Schwabing war die örtliche Situation aber auch anders, die Bombe lag mitten zwischen Bebauung. Es gab nicht so viel Platz wie in Nürnberg um einen Wall aufzuschieben und andere Maßnahmen zu treffen. Auch ist es immer ein wenig Glückssache in welchem Zustand die Bombe sich befindet. Wenn die Sprengladung vielleicht schon etwas feucht ist wird die Wirkung nicht so verheerend sein wie bei einer voll funktionsfähigen Bombe.