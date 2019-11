Hauptbahnhof Nürnberg: Pärchen prügelt auf Mann ein - als er am Boden liegt, wird es schlimm

Brutale Szenen spielten sich am Nürnberger Hauptbahnhof ab. Ein Schlägerpärchen verprügelte einen Mann - als das Opfer am Boden lag, eskalierte die Situation komplett.

Ein Mann ist am Nürnberger Hauptbahnhof brutal zusammengeschlagen worden.

Nach einem Streit schlug ein Pärchen auf ihn ein.

Ein weiterer Täter ließ die Situation völlig eskalieren.

Nürnberg - Gleich drei Täter prügelten am Nürnberger Hauptbahnhof am Samstag (9. November) auf einen 42 Jahre alten Mann ein. Zuerst ging ein Pärchen auf den Mann los: Wie nordbayern.de berichtet, war er mit der 23-jährigen Frau und ihrem 24 Jahre alten Partner in Streit geraten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung prügelte erst die Frau auf den 42-Jährigen ein. Dann schlug auch ihr Partner zu. Worum es bei dem Streit ging, ist nicht bekannt.

Nürnberg: Mann am Hauptbahnhof von Pärchen zusammengeschlagen

Selbst als der Mann am Nürnberger Hauptbahnhof zu Boden ging, ließ das Pärchen nicht von ihm ab und trat und schlug weiter auf den Verletzten ein. Laut nordbayern.de kam dann noch eine unbekannte dritte Person hinzu, die den Mann packte und seinen Kopf mehrmals gegen den Handlauf des nahe gelegenen Treppengeländers schlug. Passanten, die die brutalen Szenen beobachtet hatten, verständigten schließlich den Notruf.

Als die Beamten der Bundespolizeiinspektion Nürnberg eintrafen, floh der Schläger. Der 24-Jährige, der zuvor mit seiner Partnerin auf das Opfer eingeschlagen hatte, war noch vor Ort und versuchte, auf die Polizisten loszugehen. Sie konnten ihn nur mit Hilfe von Pfefferspray überwältigen und fesseln.

Nürnberg: Opfer mit schweren Kopfverletzungen in Klinik gebracht

Das 42-jährige Opfer wurde mit Kopfverletzungen in ein Klinikum in Nürnberg eingeliefert. Wie nordbayern.de berichtet, schwebt der Mann allerdings nicht in Lebensgefahr.

Gegen das gestellte Schlägerpärchen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung, Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der 24 Jahre alten Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, kam in Untersuchungshaft.

Nach Tat am Nürnberger Hauptbahnhof: Fahndung nach drittem Schläger

Vom dritten Täter fehlt bislang jede Spur. Die Bundespolizei bittet Personen, die Hinweise zu dem geflohenen dritten Schläger liefern zu können, sich unter Telefonnummer 0911/2055510 zu melden.

