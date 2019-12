Streit an Heiligabend eskaliert: Mann in Nürnberg vor einfahrende U-Bahn geschubst

Am Heiligabend sind zwei Männer in Nürnberg in Streit geraten. Dabei schubste ein Beteiligter den anderen vor eine U-Bahn. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt.

In Nürnberg ist ein Mann am Heiligabend lebensgefährlich verletzt worden.

Er war mit einem anderen Mann in Streit geraten.

Während des Eklats wurde er vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen.

Nürnberg - In Nürnberg sind an Heiligabend zwei Männer in einer U-Bahn-Station in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskaliert genau, als ein Zug in den Bahnhof einfuhr und ein Beteiligter schubste den anderen vor die U-Bahn.

Nach Polizei-Angaben ereignete sich der Vorfall um 23.50 Uhr am Nürnberger Hauptbahnhof. Die beiden Männer sind demnach 32 und 33 Jahre alt. Sie gerieten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Der 32-Jährige schubste den 33-Jährigen dann vor die einfahrende U2. Der Mann fiel ins Gleisbett und wurde von dem einfahrenden Zug unter dem Triebwagen eingeklemmt. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg barg den Mann - er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Mann in Nürnberg vor U-Bahn geschubst: Mutmaßlicher Täter flieht zunächst

Der mutmaßliche Täter floh zunächst vom Tatort. Die Polizei leitete allerdings sofort eine Fahndung ein. Dabei wurden Fotos des Mannes aus der Video-Überwachung des Bahnsteiges über den Polizeieigenen Messenger-Dienst an die Polizeistreifen versendet. So konnte der mutmaßliche Täter schließlich gegen 0.30 Uhr am Prinzregentenufer identifiziert und festgenommen werden.

Jetzt ermittelt die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei wegen versuchter Tötung. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftantrag gestellt.

