Die Warn-App Katwarn löste am Morgen für das gesamte Stadtgebiet Nürnberg aus. Eine riesige schwarze Rauchsäule stand über der Stadt. Die Polizei nennt Details zu dem Großeinsatz.

Eine Lagerhalle ist in Nürnberg Gibitzenhof komplett niedergebrannt.

Der schwarze Rauch zog tief in das Stadtzentrum. Deshalb wurde eine großflächige Warnung an die Bevölkerung herausgegeben.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Nachlöscharbeiten dauern wohl bis in den Abend an. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

12.31 Uhr: Die Pressemitteilung der Polizei Mittelfranken im Wortlaut:

Nürnberg - Am Sonntagmorgen (15.12.2019) brach aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einer Lagerhalle im Stadtteil Gibitzenhof aus. Menschen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Gegen 07:45 Uhr ging die Meldung über den Brand ein. Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West, sowie ein Großaufgebot der Nürnberger Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg rückten an.

Aus dem Dach der Lagerhalle auf dem Betriebsgelände in der Conradtystraße schlugen bereits die Flammen. Die starke Rauchentwicklung breitete sich witterungsbedingt über mehrere Stadtteile im Nürnberger Süden aus. Aufgrund der damit verbundenen Geruchsbelästigung forderten Polizei und Feuerwehr über Warn- und Informationssysteme die Bevölkerung in den betroffenen Stadtteilen auf Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Lagerhalle brannte komplett aus. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauern zu Stunde noch an. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Millionenhöhe. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers wurden Aufnahmen vom Brandort aus der Luft gefertigt. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo hat die ersten Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen.

11.04 Uhr: Volker Strok, Leiter der Berufsfeuerwehr Nürnberg hat neue Informationen zur Lage. Demnach ist das Feuer weitgehend gelöscht. Der Einsatz wird trotzdem noch Stunden andauern. 130 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz.

Aktuell werden Glutnester identifiziert und gelöscht. Keine leichte Aufgabe. Die Halle ist einsturzgefährdet und kann nicht betreten werden.

Die gute Nachricht: Bisher gibt es keine Meldungen über Verletzte. Die Brandursache und was genau in der Halle gelagert war und da verbrannt ist, ist indessen noch völlig unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Ursprünglich rückte die Feuerwehr zum Nürnberger Club Rakete an, weil dort als Erstes wegen der Rauchentwicklung Alarm geschlagen wurde. Die Halle war zu diesem Zeitpunkt schon im Vollbrand.

10.24 Uhr: Die Löscharbeiten dauern nach über zwei Stunden weiter an. Allerdings ist der Brand eingedämmt. Laut Nordbayern.de handelt es sich um die Lagerhalle einer Klimatechnik-Firma. Das Portal berichtet außerdem, dass bei Brandausbruch gegen 7.40 Uhr mehrere Explosionen zu hören gewesen seien.

9.57 Uhr: Inzwischen liegen weitere Informationen zu der Großlage in Nürnberg vor. Laut der Polizei Mittelfranken sind die Löscharbeiten im vollen Gange. Der Brand ist aber unter Kontrolle. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort. Die Rauchentwicklung ist immens. Daher auch die Katwarn-Warnung, die nach wie vor andauert. Auch weil der Rauch in Richtung Innenstadt zieht. Was sich in der Lagerhalle befand, ist noch völlig unklar. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz, um den Brand aus der Luft zu beobachten.

Auf einem Firmengelände in der Conradtystraße in Nürnberg brennt eine Lagerhalle. Die Löscharbeiten dauern an. Polizeihubschrauber im Einsatz. Rauchwolke zieht in Richtung Innenstadt. — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) December 15, 2019

Nürnberg - Erstmeldung, 9.09 Uhr: Die Warn-App Katwarn gibt für das Stadtgebiet Nürnberg eine deutliche Warnung heraus. „Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an. Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien“, ist darin zu lesen. Und: „Schließen Sie sofort alle Fenster und Türen.“

Katwarn-Warnung für Nürnberg: Lagerhalle in Vollbrand

Der Grund: Die Integrierte Leitstelle in Nürnberg gab die Warnung um 8.24 Uhr heraus. Demnach ist in der Conradtystraße ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Augenzeugenberichten zufolge steht sie bereits im Vollbrand. Die Rauchsäule ist in der ganzen Stadt zu sehen.

Wer Belüftungs- oder Klimaanlagen nutzt, soll diese ebenfalls sofort abstellen.

