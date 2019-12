Viraler Weihnachtshit: Singende Busfahrerin begeistert - und animiert auch Fahrgäste

Mobbing an Schule: Junge findet eigene Todesanzeige in Zeitung - Mitschüler äußert sich zu Vorwürfen

Schon länger kam es an einer Realschule in Nördlingen zu unguten Vorfällen. Die Polizei ermittelte. Jetzt musste ein Schüler (13) seine Todesanzeige in der Zeitung lesen.