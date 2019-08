Mann findet Weltkriegs-Granate und nimmt sie mit: Er will sie reinigen - dann explodiert sie

Ein Metallsammler findet in Nürnberger Waldstück eine Weltkriegsgranate. (Symbolbild)

Schatzsuche wird zum Verhängnis

Ein Nürnberger Metallsammler (35) findet in einem Waldstück nahe des Eisweihers in Nürnberg-Fischbach eine Weltkriegsgranate. Bei der Reinigung in seiner Wohnung kommt es zur Explosion. Erst Tage später wird die Polizei verständigt.