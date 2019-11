Obdachloser flüchtet vor Kälte in Café - Dieser Besuch verändert sein Leben

Ich wünsche dem Mann alles Gute in seinem neuen Job und so eine Mini-Wohnung, vielleicht noch in einer WG lässt sich doch sicher finden, wenn man keine allzu großen Ansprüche stellt. Danke auch an die Cafe-Chefin und die Kunden, die ab und an ein Essen bezahlt haben. Es tut gut das die Nächstenliebe doch noch nicht ganz ausgestorben ist.