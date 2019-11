Obdachloser flüchtet vor Kälte in Café - der Besuch verändert sein ganzes Leben

"Sie kontaktierte das Sozialamt, aber es kam keine Antwort." Ja klar, die haben gerade alle Hände voll mit der Migration zu tun, was interessiert da ein älterer Herr der unverschuldet in die Arbeitslosigkeit gefallen ist.

Ich wünsche dem Mann alles Gute in seinem neuen Job und so eine Mini-Wohnung, vielleicht noch in einer WG lässt sich doch sicher finden, wenn man keine allzu großen Ansprüche stellt. Danke auch an die Cafe-Chefin und die Kunden, die ab und an ein Essen bezahlt haben. Es tut gut das die Nächstenliebe doch noch nicht ganz ausgestorben ist.