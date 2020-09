Drama in Nürnberg: Jugendlicher stirbt nach Sturz in Fluss - Polizistin zog ihn ans Ufer

In Nürnberg schwebt ein Jugendlicher nach einem Sturz in die Pegnitz in Lebensgefahr. Eine Polizistin hatte den 16-Jährigen aus dem Fluss gezogen.

Update vom 24. September, 11.58 Uhr: Vor mehr als einer Woche ist ein 16-Jähriger in Nürnberg in die Pegnitz gestürzt. Der Jugendliche schwebte nach dem Vorfall in Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nun teilte die Polizei mit, dass der 16-Jährige am Mittwoch in einem Krankenhaus verstorben ist. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es demnach nicht.

Erstmeldung vom 17. September: Nürnberg - Ein 16-Jähriger ist am Dienstagnachmittag auf Höhe der Insel Schütt in der Nürnberger* Innenstadt in die Pegnitz gestürzt. Ein Zeuge, der den Jugendlichen im Fluss entdeckt hatte, hatte die Polizei alarmiert. Sofort eilten mehreren Streifen zum Einsatzort, eine couragierte Polizistin zog den 16-Jährigen schließlich auf Höhe des Wehrs in der Fischergasse über eine Leiter aus der Pegnitz.

Die Rettungskräfte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein - trotzdem schwebt der Jugendliche bis jetzt in Lebensgefahr. Anschließend wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb er in den Fluss gestürzt war ist noch nicht geklärt, jedoch gehen die Beamten nicht von einem Fremdverschulden aus. Der Kriminaldauerdienst habe die Ermittlungen aufgenommen.

