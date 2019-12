Horror-Crash kurz vor Weihnachten: Autofahrerin stirbt - Sohn (7) sitzt mit im Auto

Schreckliche Szenen spielten sich in Nürnberg ab: Ein Auto prallte gegen einen Lkw. Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät. Ihr Sohn (7) saß mit im Wagen.

In Nürnberg kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 38-jährige Frau kam dabei ums Leben.

Auch ihr sieben Jahre alter Sohn saß mit im Auto.

Nürnberg - In Nürnberg kam es am Montagmorgen (23. Dezember) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall im Nürnberger Stadtteil Maiach. Eine Autofahrerin kam dabei ums Leben. Ein Kind erlitt schwere Verletzungen.

Horror-Crash in Nürnberg: Auto prallt gegen Lkw - Fahrerin stirbt

Laut Polizei fuhr war die 38 Jahre alte Autofahrerin, die tödlich verunglückte, gegen 9 Uhr mit ihrem VW Golf auf dem Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Werderau. Aus noch ungeklärter Ursache geriet derVW Golf unvermittelt auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw.

Die Frau wurde in dem Auto eingeklemmt - Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie aus dem Wrack befreien. Nachdem die Fahrerin aus den Trümmern befreit war, konnte der Notarzt allerdings nur noch den Tod der Frau feststellen.

Tödlicher Unfall in Nürnberg: Sohn (7) sitzt mit im Auto

Mit im Auto der Frau befand sich auch ihr sieben Jahre alter Sohn. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Aufnahme des Unfalls sind die Beamten der Verkehrspolizei Nürnberg zuständig. Hierbei werden sie von mehreren Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unterstützt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird an den Ermittlungen ein Unfallsachverständiger beteiligt.

Horror-Crash in Nürnberg: Unfallstelle bleibt gesperrt

Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern derzeit an. Der Frankenschnellweg muss aus diesem Grund voraussichtlich bis in die frühen Nachmittagsstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.

