Nürnberg wieder mit Flugverbindung nach London Heathrow

Der Tower am Albrecht Dürer Airport Nürnberg vor dem roten Abendhimmel. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Von Nürnberg aus gibt es von Ende März an erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder eine direkte Verbindung zum größten Londoner Flughafen Heathrow. British Airways werde die Strecke viermal pro Woche bedienen und Nürnberg damit an eines der wichtigsten Drehkreuze der Welt anbinden, gab der Flughafen Nürnberg am Mittwoch bekannt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass BA eine regelmäßige Verbindung nach Nürnberg aufbaut.

Nürnberg - Bisher hatte das Unternehmen die Stadt lediglich mit befristeten Verbindungen von London-Gatwick aus während des Christkindlesmarktes angeflogen.

Nürnbergs Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe wies daraufhin, dass mit BA nach der Star Alliance (Lufthansa, United, Air China) und Sky Team (KLM, Air France, Delta) auch die dritte große Luftfahrtallianz Oneworld in Nürnberg vertreten ist. Zu Oneworld gehören neben BA unter anderen Cathay Pacific (Hongkong), American Airlines und Qantas (Australien).

„British Airways hat die Potenziale der Metropolregion mit ihren international vernetzten Unternehmen, der starken Messe und dem hohen Incoming-Aufkommen zum Beispiel auch aus den USA erkannt und wird diese nutzen“, sagte Hupe. Die Zahl der Drehkreuzverbindungen von Nürnberg aus wachse auf acht.

Wie fast alle Flughäfen hatte Nürnberg stark unter den Folgen der Pandemie gelitten. Das Fluggastaufkommen brach phasenweise fast völlig zusammen. Inzwischen plant der Flughafen jedoch für die Zeit nach der Pandemie. Neben BA hatte auch Ryanair kürzlich eine größere Zahl von Verbindungen über Nürnberg bekanntgegeben. dpa