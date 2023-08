21-Jähriger geht auf Passanten los, verbarrikadiert sich in Wohnhaus – und wirft Einrichtung aus dem Fenster

Von: Felix Herz

Ein 21-Jähriger greift in Windelsbach einen Passanten an und verbarrikadiert sich in einem Wohnhaus. Die Polizei rückt mit mehreren Streifen an. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Ein 21-Jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand sorgt für einen Großeinsatz der Polizei. Er attackiert einen Passanten und verbarrikadiert sich in einem Wohnhaus.

Windelsbach – In Windelsbach, einer Gemeinde im mittelfränkischen Landkreis Ansbach, hat ein junger Mann im Alter von 21 Jahren einen Fußgänger attackiert. Nach der Attacke verschanzte er sich in einem nahegelegenen Wohnhaus. Aufgrund dieses Vorfalls rückte die Polizei am Mittwoch, 30. August, mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus, so ein Polizeisprecher.

Junger Mann attackiert Passanten – und flieht in Wohnhaus

Laut Berichten soll der junge Mann im Ortsteil Nordenberg, welcher zum Landkreis Ansbach gehört, einen Passanten mit einem unbekannten Gegenstand attackiert haben. Er zielte dabei auf Kopf und Gesicht des Opfers. Nach dem Vorfall alarmierte das Opfer den Rettungsdienst.

Nach der Attacke zog sich der 21-Jährige in ein Wohnhaus zurück. Dort soll er Mobiliar zerstört und aus dem Fenster geworfen haben. Die Polizei reagierte daraufhin mit einer großflächigen Absperrung um das betroffene Haus. Sie evakuierten die Bewohner des Hauses sicher nach draußen.

Psychischer Ausnahmezustand – Genaue Umstände aber noch unklar

Dem Bericht der Polizei zufolge geht man davon aus, dass sich der junge Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Bei seiner Verhaftung durch die Spezialeinsatzkräfte erlitt er leichte Verletzungen. Die genauen Umstände, die zu diesem Vorfall führten, waren zunächst noch unklar. (fhz)

