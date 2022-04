„Ihr habt nichts begriffen“: Konzertveranstalter bleibt bei 2G – und erntet Kritik

Von: Tanja Kipke

Die Veranstaltungs-Location „Desi“ in Nürnberg hält an der 2G-Regel fest. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Trotz Aufhebung der Corona-Regeln in Bayern, hält eine Nürnberger Veranstaltungs-Location an der 2G-Regelung fest. Im Netz sorgt die Entscheidung für Unmut.

Nürnberg – In Bayern gelten seit dem 2. April kaum noch Corona-Beschränkungen. Markus Söder hatte beschlossen, Bayern nicht als Hotspot zu definieren. Die G-Regelungen sind demnach gefallen und in zahlreichen Bereichen sogar auch die Maskenpflicht. Einen Überblick der aktuellen Regeln finden Sie hier. Die Veranstaltungs-Location „Desi“ in Nürnberg hält die Entscheidung der Politik für zu früh. „Corona ist noch nicht vorbei.“ Man habe sich daher dazu entschlossen, an der 2G-Regelung festzuhalten. „Uns ist es wichtig, einen Ort zu schaffen, an und in dem sich Menschen wohlfühlen“, begründet „die Desi“ auf Facebook diesen Schritt.

Corona: Nürnberger Location hält an 2G-Regel fest – und geht sogar noch einen Schritt weiter

„Die Desi“ in Nürnberg ist ein Veranstaltungsort für Konzerte, Feiern oder anderen Events. Auch ein Biergarten gehört zur Desi dazu. Am Einlass werden den kompletten April weiterhin die G-Nachweise kontrolliert. Damit aber noch nicht genug. „Es besteht keine Testpflicht, trotzdem bitten wir darum, euch selbst im Vorfeld zu testen“, heißt es auf der Website des Ladens. „Wir machen das auch“. Zudem wünschen sich die Betreiber „Solidarität“. Bedeutet, die Besucher des Desi werden gebeten, „an ‚Ballungsorten‘“ (Einlass, Kasse, Theke, Toiletten) weiterhin eine Maske zu tragen. Nicht alle finden die Entscheidung der beliebten Veranstaltungs-Location richtig.

Weil die 2G-Regel im Desi bleibt: Fans beklagen sich im Netz über Corona-Maßnahmen

In den Kommentaren macht sich der Unmut der User über die bleibende 2G-Regel breit. „Ihr habt nicht wirklich etwas begriffen“, schreibt eine Frau unter den Facebook-Post. Ein anderer fragt sich, ob das rechtlich überhaupt möglich sei: „Nach dem Wegfall der staatlichen 3G Regeln glaube ich nicht, dass ihr berechtigt seid, Gesundheitsdaten von Besuchern zu kontrollieren.“ Auch das „Feier-Gefühl“ wird von den Nutzern kritisiert: „Yo, feiern an der Leine hat einen total hohen Wohlfühlfaktor…“.

„Der neue Werbeslogan sollte ‚Weil Ausgrenzung kein Verfallsdatum hat!‘ lauten“, schlägt ein weiterer vor, wohl sarkastisch gemeint. Nicht alle finden die Entscheidung der Betreiber falsch. „Super von euch, ich finde es Spitze“ oder „Super, dass ihr Verantwortung übernehmt“, ist in den Kommentaren ebenfalls zu lesen. Ob die Betreiber auch noch im Mai an der 2G-Regel festhalten, bleibt abzuwarten. (tkip)

