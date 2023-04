Für 15 Euro statt 49: Fränkisches Unternehmen ermöglicht starken Rabatt auf Deutschlandticket

Von: Adriano D'Adamo

Die uniVersa ermöglicht es ihren Mitarbeitern in Nürnberg, das 49-Euro-Ticket noch günstiger zu erhalten. Das Unternehmen erhofft sich damit dem Fachkräftemangel und Klimawandel entgegenwirken zu können.

Nürnberg – Das 49-Euro-Ticket kommt am 1. Mai. Besitzer eines Deutschlandtickets können damit bundesweit alle öffentlichen Verkehrsmittel wie Regio und U-Bahn nutzen. Das Versicherungsunternehmen uniVersa in Nürnberg möchte den Kauf des Tickets für ihre Mitarbeiter noch attraktiver gestalten. Dank eines erhöhten Fahrkostenzuschusses müssen sie weniger als ein Drittel des Preises zahlen.

UniVersa zahlt für das 49-Euro-Ticket: Nürnberger Mitarbeiter müssen nur 15 Euro zahlen

Mit den erhöhten Fahrtkostenzuschüssen müssen Mitarbeiter der uniVersa nur 15 Euro und Auszubildende und duale Studenten nur zehn Euro für das Ticket zahlen, wie das Unternehmen bekannt gab. Der Rabatt setzt sich aus mehreren Zuschüssen zusammen. Das Unternehmen hat den Arebitgeberzuschuss von 15 auf 25 Prozent erhöht. Die VAG bezuschusst das Ticket mit weiteren fünf Prozent aufgrund von Arbeitgeberförderungen. Wegen des Manteltarifvertrags erhalten die Mitarbeiter weitere 20 Euro Zuschuss pro Monat und Auszubildende 25 Euro.

Das 49-Euro-Ticket kommt am 1. Mai und kann bereits gekauft werden. © IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die uniVersa will damit dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Der erhöhte Fahrtkostenzuschuss soll das Unternehmen für junge Nachwuchskräfte attraktiver machen. Weiterhin will das Unternehmen damit dem Klimaschutz helfen. „Damit wollen wir einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten und gleichzeitig zur Verkehrsentlastung beitragen“, so Michael Baulig, Vorstandsvorsitzender der uniVersa.

Jobticket macht das Deutschlandticket noch günstiger: Rabatt dank Arbeitgeber

Mit dem sogenannten Jobticket kann die Anschaffung eines Deutschlandtickets noch günstiger werden. Anstatt 49 Euro würde es voraussichtlich nur 34,30 Euro kosten. Das ist allerdings nur möglich, wenn der Arbeitgeber mit 25 Prozent das Jobticket bezuschusst. Bund und Länder geben weitere fünf Prozent auf den Kaufpreis, was einem Rabatt von 30 Prozent entsprechen würde.

„Arbeitgeber haben die Möglichkeit, zusätzliche Anreize zu schaffen und ihren Beschäftigten das Deutschlandticket als Jobticket bereitzustellen“, erklärte Verkehrsminister Volker Wissing der dpa. Das 49-Euro-Ticket soll die Nutzung von Bus und Bahn attraktiver gestalten und zu Verkehrswende beitragen. Das Ticket kann ab dem 3. April gekauft werden.

