700 neue Mitarbeiter am Flughafen Nürnberg: Schafe kümmern sich um die Wiesen

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

700 Schafe grasen in den nächsten Tagen am Flughafen Nürnberg. Sie sollen die Wiesen kurzhalten und neue Lebensräume für Insekten schaffen.

Nürnberg – Der Flughafen Nürnberg bekommt tierische Unterstützung. Rund 700 Schafe sollen die Wiesen um das Gelände herum kurzhalten. Die Schafsherde durfte bereits letztes Jahr am Flughafen auf den Grünflächen weiden. Nun sollen sie aber regelmäßig zum Einsatz kommen.

Eine Schafsherde kümmert sich um die Wiesen am Flughafen Nürnberg. © IMAGO/Marius Bulling

Schafe locken Insekten und Vögel an: Tierherde schafft neue Lebensräume

Der Flughafen Nürnberg nutzte die Schafe nahe dem Bucher Landgraben. An genau derselben Stelle sollen die 700 Tiere eines benachbarten Schäfereibetriebes für mehrere Tage weiden, bevor sie im August die nächste Schicht am Flughafen antreten und sich um das Gras kümmern. Der Einsatz der Schafsherde hilft nicht nur den Grünanlagen am Flughafen und den Schafen satt zu werden, sondern auch noch anderen Tierarten zum Airport zu kommen.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Die Schafe helfen mit ihrer Arbeit auch mehr Biodiversität auf dem Gelände des Flughafens zu ermöglichen. Durch den Verbiss und die Tritte der Schafe in der Erde entstehen unterschiedliche Lebensräume im Gras. Das lockt Insekten an, die Nahrung für Vögel und sogar Fledermäuse sind. Flugpassagiere haben in nächster Zeit nicht nur die Schafe zu bewundern. Die Militärübung „Air Defender“ soll für Verspätungen am Flughafen Nürnberg sorgen. Jedoch sollen keine Flüge gestrichen werden.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.