Ärger um Zugausfall: Student mit 9-Euro-Ticket bucht ICE - Erstattet die Bahn den Preis?

Von: Katarina Amtmann

9-Euro-Ticket: Wird das ICE-Ticket übernommen, wenn der Regionalzug ausfällt? (Symbolbild) © IMAGO / aal.photo

Ein Student mit 9-Euro-Ticket bucht den ICE, da der Regionalzug ausfällt. Entschädigung gibt es beim Billigticket nicht, doch wird die ICE-Karte übernommen?

Nürnberg - Ein Student (20) aus dem Raum Nürnberg wollte sein 9-Euro-Ticket nutzen, um zu seiner Praktikumsstelle in München zu fahren. Doch der Regionalzug fiel aus. Er brauchte den ICE, um pünktlich zu sein.

9-Euro-Ticket: „Schlechtes Gefühl gleich nach der Einführung“

„Da kriegt man ein schlechtes Gefühl gleich kurz nach der Einführung“, sagt Danuta H. gegenüber infranken.de. Der Student ist der Sohn ihres Lebensgefährten. Der Regionalzug, der um kurz nach sechs Uhr vom Hauptbahnhof in Nürnberg losfahren sollte, sei seine einzige Möglichkeit gewesen, pünktlich in München zu sein.

„Der nächste Zug wäre dort erst über eine Stunde später angekommen. Und am ersten Praktikumstag will man auf keinen Fall zu spät sein“, so H. im Gespräch mit dem Portal. Um rechtzeitig in München zu sein, musste sich der Student also ein Ticket für den ICE kaufen. In der App habe der junge Mann gesehen, dass eine Erstattung für den ausgefallenen Zug wegen des 9-Euro-Tickets nicht möglich sei.

„Nicht die tollste Lösung“: Das denken Passanten über das 9-Euro-Ticket

9-Euro-Ticket-Ärger um Nürnberger Student - „So bleibt man dann im Regen stehen“

„So bleibt man dann im Regen stehen“, macht die Frau ihrem Ärger im Gespräch mit infranken.de Luft. „Das trifft auch wieder die, die es eigentlich nötig hätten, wie Studenten und Auszubildende oder Rentner (...). „Studenten haben ja nicht so viel. Und es sollte doch entlasten“, findet sie.

Die Bahn bestätigt dem Portal auf Anfrage, dass es aufgrund des Billigtickets de facto keine Entschädigungen bei Zugausfällen gebe. „Wir möchten darauf hinweisen, dass bei Zeitkarten eine Fahrgeldentschädigung von maximal 25 Prozent des Fahrkartenwerts geleistet wird“, so der Sprecher weiter. Beim 9-Euro-Ticket wären das 2,25 Euro. Allerdings sieht der Gesetzgeber vor, dass eine Entschädigung erst ab einem Betrag von vier Euro gezahlt wird.

Zugausfälle beim 9-Euro-Ticket - Darf man den ICE nutzen?

Eine Entschädigung steht demnach nicht zur Debatte, aber wie sieht es nun mit der Nutzung von ICEs aus? „Im Falle von Zugverspätungen oder Zugausfällen von Nahverkehrszügen, die zu einer Verspätung am Zielbahnhof von mindestens 20 Minuten führen, haben Reisende mit 9-Euro-Ticket das Recht, auch einen Fernverkehrszug zu nutzen“, zitiert infranken.de - eine Tatsache, die wohl vielen nicht bekannt war.

Dazu muss man zuerst ein Ticket für den ICE kaufen, die Fahrkosten werden hinterher erstattet. Der junge Mann kann sich sein Ticket also erstatten lassen. (kam)

Das 9-Euro-Ticket: An dem Fahrschein gibt es auch Kritik – der Nutzen für Bewohner auf dem Land steht oft zur Debatte. Ein Nutzer verdeutlichte das nun.