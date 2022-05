9-Euro-Ticket auf der Kippe? VGN gibt dennoch Details dazu bekannt

Von: Thomas Eldersch

In Nürnberg bereitet man sich auf das 9-Euro-Ticket vor. Derweil ist noch nicht wirklich geklärt, ob es überhaupt kommt. Am Donnerstag wird abgestimmt.

Nürnberg – Es ist Teil des großen Entlastungspakets der Bundesregierung: das 9-Euro-Ticket. Doch über kaum einen anderen Punkt wurde in dem Paket mehr gestritten, als über die günstige Fahrkarte. Derweil ist noch nicht mal sicher, ob es überhaupt kommt. Obwohl es am 1. Juni losgehen soll, ist die endgültige Finanzierung immer noch nicht geklärt. Bayern könnte, so wie es derzeit aussieht, bei der wichtigen Abstimmung darüber im Bundesrat, ein Veto einlegen.

9-Euro-Ticket in Nürnberg: Bayern könnte es im Bundesrat blockieren

Weil die Finanzierung noch nicht endgültig geklärt ist, will Bayern nicht mitziehen beim 9-Euro-Ticket. „Unter den aktuellen Bedingungen sehe ich nicht, dass Bayern dem Gesetz im Bundesrat zustimmen kann“, sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Sonntag. Kritik an dieser Haltung kommt unter anderem von den Grünen. „Ausgerechnet die bayrische Regierung sperrt sich gegen das Neun-Euro-Ticket und verweist auf eine nötige ‚dauerhafte Stärkung‘ des ÖPNV“, schrieb Victoria Broßart auf Twitter.

Am Donnerstag, 19. Mai, wird darüber im Bundestag abgestimmt. Einen Tag später befasst sich der Bundesrat damit. Der Bund finanziert das Vorhaben, indem er den Ländern 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich der Einnahmeausfälle überweist. Denen ist das zu wenig. Die Länder wollen, dass der Bund die Regionalisierungsmittel deutlich erhöht – das sind Gelder, die der Bund den Ländern jährlich zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs zur Verfügung stellt.

9-Euro-Ticket in Nürnberg: Details zum geplanten Entlastungspaket

Allen Debatten zum Trotz geht man in Nürnberg wohl von einer Umsetzung des 9-Euro-Tickets aus. Auf der Homepage des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN) hat man schon Details zur günstigen Fahrkarte veröffentlicht.

Wann kommt das 9-Euro-Ticket?

Am 1. Juni startet das Projekt. Dann kann man mit für neun Euro einen Monat lang damit fahren. Die Aktion geht drei Monate. Ende August ist Schluss. Einen Vorverkauf wird es voraussichtlich ab 23. Mai geben.

Wo gilt das 9-Euro-Ticket?

Es gilt bundesweit in allen Nahverkehrszügen, Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen. Es gilt NICHT im Fernverkehr (ICE/IC/EC).

Was haben Abonnenten von dem Angebot?

Während des Aktionszeitraums wird der Preis aller be­ste­henden Abos im VGN drei Monate lang au­to­ma­tisch auf je neun Euro pro Monat reduziert oder für die drei Monate zurückerstattet. Das hängt von den Re­ge­lungen des verkaufenden Un­ter­neh­mens im VGN ab. Bei Schülern und Studenten wird der Mehrbetrag, den sie für ihr Schüler- oder Studententicket gezahlt haben, zurückerstattet.

9-Euro-Ticket: Wo und wann kann ich das Ticket benutzen und ab wann lohnt es sich?

Wo und wann kann ich das 9-Euro-Ticket nutzen?

Das Ticket gilt rund um die Uhr im gesamten Raum der VGN. Begrenzt ist es nur durch die dreimonatige Gültigkeit.

Wo kann ich das Ticket kaufen?

Verkauft wird es über die VGN-App Fahrplan & Ticktes, die NürnbergMOBIL-App sowie über den DB Navigator. Auch im VGN-Onlineshop ist das Ticket erhältlich. Der Verkauf über Fahrkartenautomaten oder in Kundencentern wird derzeit noch vorbereitet.

Lohnt sich ein 9-Euro-Ticket auch bei Einzelfahrten?

Schon für eine Einzelfahrt ab Preis­stufe sieben fährt man mit dem 9-Euro-Ticket günstiger als mit dem Ein­zel­ti­cket. Bei einer Hin- und Rück­fahrt dagegen schon ab Preis­stufe vier. In Preis­stufe A lohnt es sich ab der dritten Fahrt in­ner­halb eines Monats.

Werden die Kapazitäten im ÖPNV erhöht?

Nur eingeschränkt können die Kapazitäten erhöht werden, heißt es bei der VGN. Fahrgäste müssen daher mit Überbesetzungen der Züge, Busse und Straßenbahnen rechnen.

Ist eine Rückerstattung oder Umtausch des 9-Euro-Tickets möglich?

Umtausch und Rücker­stat­tungen des 9-Euro-Tickets sind aus­ge­schlos­sen.

