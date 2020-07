Nach Unfall auf Autobahn: Porsche-Fahrer brettert durch Rettungsgasse - dreiste Erklärung

Nein ich möchte auf keinen Fall entschuldigen was dieser Herr gemacht hat und ich bin auch für eine harte Straft für solch extremen Egoisten. Es vergeht kein Tag an dem man nicht in irgendeiner Weise lesen muss, wieviel egoistische Menschen es gibt, die nur an sich oder an ihr Vergnügen denken. Was mir aber an vielen Kommentaren unglaubliche aufstößt ist der scheinbare Sozialneid, gut der Herr Rentner fahrt einen Porsche, warum soll er sich diesen nicht leisten können? Vielleicht hat er ein Leben lang hart dafür gearbeitet um ihn sich leisten zu können oder aber er hat geerbt oder er ist vielleicht einfach reich, soll vorkommen. Würde denn dieses kackdreiste Verhalten besser sein wenn er einen 20 Jahre alte Fiat Punto fahren würde. Nein! Wieviel leichter wäre es für uns alle wenn wir alle ein wenig aufeinander schauen und Rücksicht nehmen und gönnen könnten.