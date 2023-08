A9 bei Hilpoltstein: Baustelle bis Mitte November – was Verkehrsteilnehmer wissen müssen

Von: Leyla Yildiz

Auf der A9 zwischen Hilpoltstein und Greding wird die Fahrbahndecke erneuert. Die Autobahn GmbH des Bundes bittet um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Hilpoltstein - Seit Montag (31. Juli) müssen sich Autofahrer auf der Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding (Landkreis Roth) auf Einschränkungen gefasst machen. Auf 4,2 Kilometer Länge wird die Fahrbahndecke erneuert - die Arbeiten sollen bis Mitte November dauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Sie bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht in dem Bereich.

„Während der Bauzeit werden alle sechs Fahrstreifen aufrechterhalten, wobei der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn München mit drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung München und zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg geführt wird“, heißt es in der Pressemitteilung. In Richtung Nürnberg solle ein Streifen am Baufeld entlang geführt werden.

Der Verkehr wird während der Baustelle auf der A9 auf die Fahrspuren verteilt. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Fahrbahnbelag auf A9 wird erneuert: Baumaßnahme kostet etwa 6,5 Millionen Euro

Grund für die Bauarbeiten sind zunehmende Schäden des Belages. Der neue soll ein moderner Gussasphalt sein, der lärmtechnisch optimiert ist. „Der Vorteil des Gussasphalts liegt in der höheren Lebensdauer gegenüber der herkömmlichen Fahrbahndecke aus Splittmastixasphalt“, so die Autobahn GmbH. Die Bauarbeiter müssen etwa 63.000 Quadratmeter Asphalt abfräsen und etwa 32.000 Tonnen Asphaltmischgut auftragen. Insgesamt kostet die Maßnahme circa 6,5 Millionen Euro. (ly)

