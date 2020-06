Ferrari-Fahrer brettert mit 200 km/h über A9 - dann kommt er von der Fahrbahn ab: „Wenn man die Bilder sieht, dann...“

Nahe Nürnberg

Auf der A9 nahe Nürnberg ist ein Mann mit seinem Ferrari verunglückt. Der Sportwagen überschlug sich mehrfach, sogar der Motorblock wurde herausgerissen.

Ein Mann verunglückte mit seinem Ferrari auf der A9 bei Nürnberg* schwer - und überschlug sich mehrfach.

Der Motorblock wurde bei dem Unfall aus dem Wagen gerissen.

Der Fahrer kam mit mittelschweren Verletzungen davon.

Nürnberg - Auf der A9 bei Nürnberg hat sich in der Nacht von Mittwoch (24. Juni) auf Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Ferrari war von der Straße abgekommen.

Ferrari-Unfall auf A9 bei Nürnberg: Motorblock wird aus Sportwagen gerissen

Mit über 200 Stundenkilometern soll ein Ferrari auf der A9 zwischen dem Kreuz Nürnberg* und der Anschlussstelle Lauf (Landkreis Nürnberger Land) von der Fahrbahn abgekommen sein. Das berichtet News5. Das Fahrzeug war nach rechts in den Grünbereich abgekommen, hatte sich in der Böschung mehrfach überschlagen und schleuderte schließlich zurück auf die Fahrbahn.

Der Motorblock wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug gerissen und Trümmerteile flogen bis auf die Gegenspur. Dort fuhren mehrere Fahrzeuge über die Trümmer. „Wenn man die Bilder sieht, dass es den kompletten Motorblock raus gerissen hat, dann kann man schon sagen, dass es eine große Wucht war“, sagt Sebastian Pfeifer von der Verkehrspolizei.

Ferrari verunglückt auf A9 bei Nürnberg: Ersthelfer betreuen Sportwagen-Fahrer

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Autofahrer bereits außerhalb seines Ferraris und wurde von Ersthelfern betreut. Obwohl sich der Sportwagen mehrfach überschlagen hatte, kam der Mann mit mittelschweren Verletzungen davon, wie News5 unter Berufung auf die Polizei* berichtet.

„Wenn man den Zustand des Fahrzeugs sieht, kann man von Glück sprechen“, so Martin Knorr von der Feuerwehr*. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die A9 war in Richtung Berlin für längere Zeit gesperrt.

