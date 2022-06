BMW kracht auf A9 unter Lkw: Fahrer stirbt in völlig deformiertem Auto

Von: Katarina Amtmann

Ein Autofahrer starb auf der A9 bei Schnaittach. © NEWS5 / Merzbach

Ein BMW krachte auf der A9 bei Schnaittach unter einen Lkw. Der Autofahrer war sofort tot, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Schnaittach - Auf der A9 Richtung München gab es am Mittwoch (15. Juni) kurz vor der Anschlussstelle Hormersdorf einen heftigen Autounfall. Das teilte die Polizei Mittelfranken mit. Ein Mensch starb.

Unfall auf A9: BMW-Fahrer kracht unter Sattelzug - Fahrer stirbt

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 27-jährige Fahrer eines BMW, 5er Reihe, mit polnischer Zulassung, gegen 1.38 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck eines Lkw aufgefahren. Mehr als die Hälfte des Autos geriet unter den Auflieger des Lkw und war massiv deformiert.

„Durch den Aufprall erlitt der BMW-Fahrer so schwere Verletzungen, dass er sofort an der Unfallstelle verstarb und durch die Einsatzkräfte keine Lebenszeichen bei diesem festgestellt wurden“, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der Fahrer des Sattelzuges befand sich zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß auf der rechten der drei Fahrspuren.

Der Lkw-Fahrer erlitt aufgrund des Unfalls einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt.

Der BMW-Fahrerr überlebte den Unfall nicht. © NEWS5 / Merzbach

A9/Schnaittach: BMW-Fahrer kracht unter Sattelzug - Polizei ermittelt

Ermittelnde Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vor Ort durch einen Sachverständigen bei der Rekonstruktion des Unfallgeschehens unterstützt. Beide Fahrzeuge wurden als Beweismittel sichergestellt.

Im Einsatz waren neben Feuerwehr und Rettungsdienst auch das THW zur Stauabsicherung. Die Fahrzeuge wurden geborgen, die Fahrbahn danach gereinigt. Nach vier Stunden konnten alle Fahrspuren der A9 Richtung München wieder freigegeben werden.

„Der anfänglich zwischen der Unfallstelle und der Anschlussstelle Plech aufgestaute Verkehr wurde nach kurzer Zeit an der Unfallstelle auf einer Fahrspur vorbei geleitet. Insgesamt staute sich der Verkehr in der Anfangsphase acht Kilometer zurück. Die Sachschäden an dem BMW und dem Auflieger werden auf etwa 13.000 Euro geschätzt“, heißt es weiter. (kam)

