„Absolute Trockenheit“: Waldbrandgefahr steigt – und die erste Hitzewelle ist wohl schon im Anmarsch

Von: Katarina Amtmann

Die erste Hitzewelle ist im Anmarsch, die Waldbrandgefahr steigt (Symbolbild). © IMAGO / mix1

Der Kaltlufttropfen entwickelt sich anders als gedacht, deshalb wird es in Bayern wärmer als erwartet. Sogar von einer ersten Hitzewelle ist die Rede.

Nürnberg - In Wettervorhersagen war ein von Russland heranziehender Kaltlufttropfen (Höhentief) angekündigt. Dieser kommt nach neuesten Prognosen jedoch nicht mehr so weit nach Westen, wie bisher erwartet, so Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose auf dem Portal wetterochs.de.

Kaltlufttropfen wird zurück nach Russland gedrängt - Prognose in Bayern wird wärmer

Am Freitag soll das Zentrum des Kaltlufttropfens dann über Westpolen liegen. Anschließend werde es durch einen von Spanien kommenden Warmluftvorstoß zurück nach Russland gedrängt. „Unter dem Strich sind die Prognosen damit niederschlagsärmer und wärmer geworden“, so der Wetter-Experte.

Für Franken sagt Ochs deshalb von Dienstag bis Donnerstag heitere bis wolkige sowie niederschlagsfreie Tage voraus. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 24 Grad. Freitag und Samstag steigen die Temperaturen auf 25 bis 26 Grad, die Luft ist jedoch etwas feuchter, wodurch sich einzelne Regenschauer bilden können.

Hitzewelle mit bis zu 34 Grad? Wettermodelle uneinig

„Das ECMWF-Wettermodell zaubert anschließend eine erste Hitzewelle aus dem Hut mit 30 bis 34 Grad von Sonntag bis nächsten Dienstag. Auch bei anderen Wettermodellen wird es wärmer, aber da gibt man sich mit 28 Grad zufrieden“, so Ochs weiter.

„Absolute Trockenheit“: Waldbrandgefahr steigt

Der Wetter-Experte stellt beim Blick auf die Niederschlagssummen der letzten 30 Tage einen Flickenteppich in Deutschland fest. Genau so sei es auch in Franken: Im Osten Bambergs herrsche „absolute Trockenheit“, im Nürnberger Raum gab es dagegen Regenmengen von 30 bis 90 mm. Besonders am vergangenen Donnerstag habe es viel geregnet. „Fraglich ist dabei, wie weit die gewittrigen Regengüsse wirklich im Boden versickern konnten.“ In weiten Teilen Bayerns ist die Waldbrandgefahr aufgrund der heißen Tage und des wenigen Regens zuletzt auch erheblich gestiegen. Wie die Bezirksregierungen der Oberpfalz, Oberbayerns und Schwabens am Montagmittag, 12. Juni, mitteilten, werden wegen der akuten Waldbrandgefahr Luftbeobachtungsflüge durchgeführt. (kam)

