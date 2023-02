109.000 Euro-„Abzocke“: Nürnberger muss für einen Gehweg der Stadt zahlen

Von: Leoni Billina

Zoff um Gehsteig: Ein Anwohner muss 109.000 Euro für einen neuen Bürgersteig zahlen, weil sein Grundstück angrenzt (Symbolbild). © IMAGO/Rene Traut

Die Stadt baut einen Gehsteig, ein Anwohner muss zahlen: 109.000 Euro. Das ist rechtlich zulässig – trotzdem zieht der Nürnberger vor Gericht.

Nürnberg – Die Zahl sitzt: 109.000 Euro soll ein Nürnberger zahlen – für einen Gehweg vor seinem Haus. Wie die nn.de berichtet, grenzt sein Grundstück an den Gehsteig, der für teures Geld von der Stadt Nürnberg gebaut wurde. Und weil Harald Biegel alleiniger Anlieger ist, bleibt der Boxdorfer auch alleine auf den gesamten Kosten sitzen: Insgesamt sind das rund 109.534,22 Euro. „So viel Geld hab ich nicht“, sagt der Hauseigentümer zu den Nürnberger Nachrichten. „Das ist einfach nur willkürliche Abzocke.“

Nürnberger soll alleine für Gehsteig zahlen: „Ich bin fertig mit den Nerven“

Im Mai 2018 hatte der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) Biegel über den Bau, die Hintergründe und Kosten informiert. Reagiert hat er darauf nicht, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte. Allerdings war dieses Schreiben für den Nürnberger derart unverständlich, dass er es unbeantwortet ließ. Lange Zeit passierte nichts – bis die Bagger anrückten und die Rechnung ins Haus flatterte. „Ich bin fertig mit den Nerven“, sagt der 64-Jährige.

Wie die Nürnberger Nachrichten berichten, liegt an Biegels Haus eine brache Wiese. Dieses Grundstück gilt als sogenanntes Bauerwartungsland – und das brauche laut Sör einen Bürgersteig. Da Biegel der einzige Anwohner ist, dessen Grundstück an dieses Land grenzt, muss auch er dafür zahlen. Denn: Durch den Gehweg würden die Grundstücke in ihrem Wert gesteigert, davon wiederum profitieren die Anwohner – also auch Biegel. So zumindest die Begründung der Sör.

Nürnberger zieht vor Gericht – aber hat wenig Hoffnung

Bis vor den Münchner Verwaltungsgerichtshof ist der Nürnberger gezogen – sein Antrag auf die sogenannte Aussetzung des Sofortvollzuges wurde abgewiesen, das Hauptsacheverfahren läuft noch. Der 64-Jährige hat allerdings wenig Hoffnung. Ihm gehe es insgesamt auch weniger um die rechtliche Situation, als um die menschliche, sagt der Nürnberger. „Das ist einfach mies.“

Grundsätzlich können Anwohner bei sogenannten Erschließungskosten nach dem Bayerischen Kommunalabgabengesetz (KAG) zur Kasse gebeten werden. Von Erschließungskosten spricht man dann, wenn durch erstmalige Baumaßnahmen Grundstücke baureif werden, erklärt der Verband Haus & Grund Bayern auf hausundgrund.de. Anders war das bei Straßenausbaubeiträgen, die 2018 abgeschafft wurden. Dabei mussten Anwohner blechen, wenn Gemeindestraßen ausgebaut oder saniert wurden.

