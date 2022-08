Achtung Auto-Pendler in Nürnberg: In dieser Woche kommt es zu Blockaden im gesamten Stadtgebiet

Letzte Generation bei ihrer letzten Aktion. In dieser Woche sollen Straßen in Nürnberg blockiert werden.

Klima-Aktivisten planen Aktion

Von Klaus-Maria Mehr schließen

Die Gruppe „Letzte Generation“ plant in dieser Woche eine „massive Störung“ des Straßenverkehrs in Nürnberg. Die Wahl fällt nicht zufällig auf die Frankenmetropole.

Nürnberg – In der Woche von Montag, 15. August bis Freitag, 19. August, plant die Gruppe „Letzte Generation“ den Autoverkehr in Nürnberg zu blockieren. Geplant ist laut einer aktuellen Pressemitteilung eine „massive Störung“. Mit der Blockade weiter nicht genannter neuralgischer Autostrecken in Nürnberg, will die Gruppe alle Nürnberg dazu bewegen, in dieser Woche gleich auf den ÖPNV umzusteigen. „Allen BürgerInnen, die Behinderungen vermeiden wollen, wird in dieser Woche die Nutzung des ÖPNV empfohlen“, schreibt „Letzte Generation“.

Achtung Auto-Pendler in Nürnberg: In dieser Woche kommt es zu Blockaden

Deshalb wird auch kein genauerer Zeitraum oder Ort bekannt gegeben. Die einzige Eingrenzung ist eben:

Wann? Irgendwann in der laufenden Arbeitswoche zwischen 15. und 19. August.

Irgendwann in der laufenden Arbeitswoche zwischen 15. und 19. August. Wo? Irgendwo im Stadtgebiet Nürnberg, mutmaßlich an einer im Berufsverkehr nicht unwichtigen Strecke.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Behinderungen im Berufsverkehr von Nürnberg geplant: Stadt nicht zufällig ausgewählt

Mit der Aktion will die Gruppe einerseits direkt motivieren, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen, andererseits grundsätzlich für eine beschleunigte Verkehrswende werben. Auch Nürnberg wurde bewusst gewählt, weil sich dort „diese Politik der falschen Akzente am Konflikt Pro und Contra zum Ausbau des Frankenschnellwegs oder die Einführung eines 365 Euro Tickets festmachen lässt“.

Aktion in Nürnberg soll schon mal Stimmung für Wahlkampf 2023 in Bayern machen

Die Gruppe „Letzte Generation“ hat schon mehrere Aktionen dieser Art durchgeführt. Zuletzt klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten auf der Straße an wichtigen Verkehrsknotenpunkten unter anderen in Stuttgart und München fest. Dass die Wahl wieder auf Bayern fällt, liegt laut den Organisatoren auch an der Landtagswahl 2023. Das Thema Klimawandel und Mobilitätswende soll so schon früh als Wahlkampfthema für alle Parteien positioniert werden.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.