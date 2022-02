Garage in Adelsdorf geht in Flammen auf - Zwei Verletzte

Teilen

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

In Adelsdorf fing eine Garage aus ungeklärten Gründen Feuer. Bei den Löscharbeiten verletzten sich zwei Personen und es entstand ein hoher Sachschaden.

Adelsdorf – Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken* berichtet, fing am Donnerstagmittag (17. Februar) eine Garage in Adelsdorf im Landkreis Erlangen Höchstadt* Feuer. Aus bisher noch unbekannten Gründen kam es zu dem Brand in der Beethovenstraße, der nur mithilfe der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Gegen 12.30 Uhr trafen der Rettungsdienst und der Löschtrupp ein. Die Feuerwehr machte sich sofort daran, den Brand einzudämmen und einen Übergriff auf benachbarte Häuser zu verhindern.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Brand in Adelsdorf: Feuer war schnell gelöscht

Die Freiwillige Feuerwehr leistete ganze Arbeit und löschte den Brand binnen kurzer Zeit. Auch die angrenzenden Wohnhäuser blieben vom Feuer verschont. Der Hausbewohner und sein Nachbar, der beim Löschen geholfen hatte, zogen sich leichte Rauchvergiftungen zu. Der Rettungsdienst übernahm dann die Versorgung der beiden.

Man kann von großem Glück sprechen, dass den beteiligen Personen nicht mehr zugestoßen ist. Bei der Garage hingegen sieht das ganz anders aus. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen vierstelligen Betrag. Da das Wie und warum des Brandes immer noch nicht geklärt ist, hat nun die Erlanger Kripo die Ermittlungen rund um die Brandursache aufgenommen. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA