Adidas in Herzogenaurach: Campus, Outlet, Geschichte - alle Infos zum fränkischen Sporthersteller

Adidas mit den 3-Streifen: Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im fränkischen Herzogenaurach bei Nürnberg. Alle Infos zur Geschichte und zum Campus im Überblick.

Herzogenaurach – „Wir begannen in einer Waschküche und eroberten die Welt“: So beschreibt das Unternehmen Adidas seine Geschichte. Mit seinem Hauptsitz im fränkischen Herzogenaurach bei Nürnberg ist Adidas einer der bekanntesten Sportartikel-Hersteller weltweit. Alles über den neuen Campus, das große Outlet, die Geschichte des Unternehmens – inklusive des Streits der Dassler-Brüder – erfahren Sie hier im Überblick.

Adidas Gründer: Adolf Dassler Gründung: 18. August 1949, Herzogenaurach Umsatz: 21,92 Milliarden Euro (2018) CEO: Kasper Rorsted (seit 1. Oktober 2016)

Adidas in Herzogenaurach: Die Geschichte des Unternehmens

Adolf (auch Adi genannt) Dasslers erste „Tüfteleien“ fanden nach Angaben des Unternehmens in seiner häuslichen Waschküche statt. Damals allerdings noch mit seinem Bruder Rudolf Dassler. Sie stellten dort die ersten maßgeschneiderten Sportschuhe für Läufer und Fußballer her. Der Clou bei den Fußballschuhen waren Stollen, die an die Sohle angeschraubt wurden und dem Sportler besseren Halt auf der Rasenfläche versprachen. 1924 folgte dann die Eintragung der ‚Gebrüder Dassler Schuhfabrik‘ in das Handelsregister.

Adolf Dassler gründete 1949 das Sport-Unternehmen Adidas. © Daniel Karmann/dpa/UPI (Collage-merkur.de)

„Goldmedaillen in Amsterdam (1928, Lina Radke) und Berlin markieren die ersten Meilensteine – und sind erst der Anfang unserer Geschichte“, beschreibt das Unternehmen die ersten Erfolge nach der Gründung. Die Schuhe wurden schnell zum Erfolg und die Firma wuchs rasant. Während der Olympischen Spiele 1936 in Berlin errang US-Sportler Jesse Owens vier Goldmedaillen – allesamt in Adidas-Schuhen, was Owens zum ersten (unbezahlten) Markenbotschafter der Streifenfirma machte.

Adidas und Puma bei Nürnberg: Dassler-Brüder zerstreiten sich

Während das Unternehmen der Dassler-Brüder immer erfolgreicher wurde, ging die Beziehung der Geschwister zu Bruch. Im Jahr 1948 spalten die zerstritten Brüder das Unternehmen auf. Die Firmen Puma und Adidas entstehen. Mit 47 Mitarbeitenden nahm Adi Dassler die Produktion in der kleinen Stadt Herzogenaurach auf und ließ das berühmte Markenzeichen der 3-Streifen eintragen. Den Namen setzte er aus seinem Namen „Adi“ und den ersten Buchstaben seines Nachnamens „das“ zusammen. Rudolf Dassler gründete fast zeitgleich Puma (1948) und baute sich sein eigenes Sportimperium auf – mit Hauptsitz ebenfalls in Herzogenaurach.

Die Marke Adidas wurde international bekannt, als die deutsche Fußballnationalmannschaft 1954 es in Adidas-Schuhen zum Weltmeister schaffte. Neben Schuhen produzierte das Unternehmen in der Folge auch Fußbälle, Sandalen, Tennisschläger, Hosen und Trainingsanzüge, die unter anderem von Franz Beckenbauer promotet wurden. Adi Dassler suchte häufig den persönlichen Kontakt mit den Sportlern und war ständig auf der Suche nach Verbesserungen. Einige Sportler kamen dafür sogar nach Herzogenaurach. Nach dem Tod von Adi Dassler ging das Unternehmen in die Hände der Familie.

Adidas Campus: Hauptsitz des Unternehmens seit Beginn in Herzogenaurach

Rund fünfzig Jahre nach Firmengründung zieht Adidas seinen Hauptsitz in Herzogenaurach auf einen ehemaligen US-Militärstützpunkt um, und lässt den „Adidas Campus World of Sports“ entstehen. Auf dem rund 60 Hektor großen Gelände befinden sich Büros, Konferenzbereiche, Fitnessräume, Restaurants und insgesamt 5.600 Mitarbeiter. Bei der Europameisterschaft 2021 wohnte die Nationalelf in einem EM-Quartier direkt auf dem Adidas-Gelände.

Die Behnisch Architekten entwarfen das neue Büro- und Empfangsgebäude „Arena“, welches 2019 fertiggestellt wurde. Das Gebäude erinnere optisch an ein Fußballstadion und bietet auf rund 52.000 Quadratmetern mehr als 2.000 Mitarbeitern Platz, schreibt Adidas in einer Mitteilung.

Vor dem neuen Bürogebäude „Arena“ des Sportartikelherstellers adidas ist eine Statue des Gründers Adolf „Adi“ Dassler angebracht. © Daniel Karmann/dpa

Die ‚World of Sports‘ bietet zudem zahlreiche Sportanlagen: Ein Fußballstadion für etwa 4.000 Zuschauer, Beachvolleyballplätze, Tennisplatz und Basketballfeld sowie eine Kletteranlage.

Adidas-Outlet in Herzogenaurach: Schnäppchen auf über 2.000 Quadratmetern

Der größte Adidas Outlet Store Europas befindet sich in Herzogenaurach. Auf über 2.000 Quadratmetern finden Besucher Adidas-Produkte, die in der Regel zwischen 20 und 40 Prozent reduziert sind. In dem Outlet findet man aber auch Neuware, die kaum reduziert ist. Rund 20 Minuten Fahrzeit liegt der Fabrikverkauf von Nürnberg entfernt. Auch in zahlreichen anderen Städten gibt es Outlet-Stores von Adidas, wie zum Beispiel in Wertheim Village, Metzingen, Greding und Roppenheim. (tkip)

