Adidas, Siemens und Sparkasse: Unternehmen gründen riesige Mitfahrzentrale in Nürnberg

Von: Felix Herz

Teilen

Nürnberg: Unternehmen gründen Mitfahrzentrale (Symbolbild) © Ralph Peters / IMAGO

Unternehmen in Nürnberg haben sich zu einer großen Mitfahrzentrale zusammengeschlossen, um den drastischen Spritpreisen entgegenzuwirken.

Nürnberg – Fast jeder Autofahrer spürt die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts derzeit am eigenen Geldbeutel. Nicht nur sind viele Lebensmittel und andere Produkte teils deutlich teurer geworden, auch die Spritpreise zogen seit der Invasion Russlands drastisch an.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, schlossen sich nun Angehörige mehrerer großer Unternehmen in Nürnberg, darunter Adidas, die Sparkasse, Siemens und Siemens Energy, zu einer riesigen Mitfahrzentrale zusammen. Zum Start am Donnerstag habe sich bereits ein Nutzerpool von 130.000 Personen zusammengefunden, sagte der Geschäftsführer des aus der Universität Erlangen ausgegründeten Start-ups uRyde, Mathis Weidmann.

Nürnberg: Neue Mitfahrzentrale uRyde von Adidas, Siemens & Co.

Das Prinzip von uRyde funktioniert ähnlich wie bei dem bekannten US-Amerikanischen Dienstleistungsunternehmen Uber. Über eine App auf dem Smartphone lässt sich sehen, wo ein Fahrzeug mit welchem Ziel unterwegs und bereit ist, Mitfahrer mitzunehmen. Wer jemanden mitnimmt, erhält ein Entgelt von 14 Cent pro Person und Kilometer. Abgerechnet wird bargeldlos über die App. Auch der öffentliche Personennahverkehr soll in das System eingebunden werden.

Einen wichtigen Unterschied zum Fahrdienst Uber gibt es aber: Die Fahrer von uRyde sind nicht kommerziell unterwegs, sondern nehmen Menschen auf ohnehin unternommene Fahrten mit. Außerdem habe nicht jeder Zugang zu der Mitfahrzentrale, heißt es. Nur Personen, die bei einem der teilnehmenden Unternehmen und Organisationen angestellt sind, können den Dienst nutzen.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Mitfahrzentrale von Adidas und Co. in Nürnberg: „Auslastung erhöhen“

Ziel von uRyde ist es vor allem, die Auslastung der Fahrzeuge signifikant zu erhöhen, so der Firmengründer. Man wolle „mehr Mobilität mit weniger Verkehr schaffen.“ Beispiel Adidas: Viele Mitarbeiter des Sportartikelherstellers im fränkischen Herzogenaurach wohnen in Nürnberg oder Erlangen. Mit uRyde können sie künftig gemeinsam zur Arbeit fahren. Das spart nicht nur Geld, sondern entlastet auch den dichten Verkehr in und um Nürnberg, so der Plan. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.