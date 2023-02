Alarm in Nürnberg: Polizei findet verdächtigen Gegenstand – Nachbarschaft evakuiert

Am späten Abend durchsuchte die Polizei ein Haus in Nürnberg. Dabei wurde ein sprengstoffähnlicher Gegenstand gefunden und sofort Alarm geschlagen.

Nürnberg – Großalarm in Nürnberg am späten Samstagabend, 11. Februar. Gegen 22 Uhr entdeckten Polizisten bei der Durchsuchung eines Hauses einen verdächtigen Gegenstand. Sofort wurde die Nachbarschaft evakuiert und sogar Spezialisten aus München angefordert.

Alarm in Nürnberg: Sprengstoffähnlicher Gegenstand löst Evakuierung aus

In einem Nürnberger Reihenhaus, im Osten der Stadt, fanden die Beamten bei einer Durchsuchung am späten Abend einen Gegenstand, der laut dpa „stark einer Sprengvorrichtung ähnelte“. Sofort wurde die direkte Nachbarschaft evakuiert und die Straße gesperrt. Ein knappes Dutzend Menschen mussten ihre Häuser verlassen, teilte die Polizei mit.

Auch wurden Spezialisten, laut Bericht Experten des Landeskriminalamts, aus München angefordert. Sie untersuchten den Gegenstand, aus dem Drähte herausragten. Glücklicherweise konnten die Spezialisten etwa drei Stunden später Entwarnung geben: Bei dem verdächtigen Gegenstand handelte es sich um eine Attrappe.

Hintergründe unklar – auch, warum das Haus durchsucht wurde

Viele Hintergründe zu dem nächtlichen Vorfall bleiben jedoch unklar. Zum Beispiel machte die Polizei keine genaueren Angaben zum Grund für die Hausdurchsuchung am Samstagabend. Auch, was genau es sich mit dem verdächtigen Gegenstand nun auf sich hatte, bleibt vorerst unklar. Der Einsatz war jedenfalls in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 2 Uhr, beendet. (fhz)

