Schwangere Alexandra vermisst: Polizei veröffentlicht Foto - Hat Range Rover mit ihrem Verschwinden zu tun?

Von: Katarina Amtmann

Seit dem 9. Dezember wird die schwangere Alexandra (39) aus Nürnberg vermisst. Nun bittet die Polizei um Hinweise zu einem Range Rover.

Update vom 20. Januar: Alexandra R. (39) wird seit dem 9. Dezember vermisst. Nun bitten die Ermittler gezielt um Hinweise zu einem Range Rover, der im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Nürnbergerin stehen könnte.

Im Rahmen der Ermittlungen zum Verschwinden der 39-Jährigen rückte ein schwarzer Range Rover mit dem Teilkennzeichen N-RB … in den Fokus der Sonderkommission, heißt es in einer neuen Pressemitteilung. Der Wagen könnte mit dem Verschwinden der Frau in Verbindung stehen und ist von der Polizei sichergestellt worden.

Der Range Rover könnte in Zusammenhang mit dem Verschwinden von Alexandra R. stehen. © Polizei Mittelfranken

Vermisste Alexandra aus Nürnberg: Polizei bittet um Hinweise zu Range Rover

Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat den schwarzen Range Rover am 09.12.2022 (Freitag) im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 18 Uhr fahrend oder parkend im Bereich um den Europakai gesehen?

Wer kann Angaben zur Besetzung des Pkw machen?

Die Bilder zeigen den fraglichen Bereich auf der Karte (schwarze Markierung) sowie den sichergestellten Range Rover. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Schwangere Alexandra weiter vermisst: Polizei durchsucht Anwesen nahe Nürnberg

Erstmeldung vom 18. Januar: Nürnberg - Wo ist Alexandra (39)? Von der schwangeren Frau aus Nürnberg fehlt seit dem 9. Dezember jede Spur. Nun hat die Polizei ein Gewerbeanwesen in Hilpoltstein (Landkreis Roth) durchsucht.

Alexandra R. (39) aus Nürnberg vermisst: Beschreibung

Alexandra, 39 Jahre

im achten Monat schwanger

165 cm groß

braune Augen

halblange, dunkelblonde Haare, Seitenscheitel

Schwangere Alexandra aus Nürnberg vermisst - Polizei durchsucht Gebäude im Kreis Roth

Die Durchsuchung fand am Dienstag, 17. Januar, im Stadtteil Sindersdorf statt. Wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk (BR) bestätigte, war ein Großaufgebot von Einsatzkräften daran beteiligt, auch Hunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Im Landkreis Roth wurde auf der Suche nach der vermissten Alexandra ein Anwesen durchsucht. © vifogra / Haubner / Polizei Mittelfranken (Collage: Merkur.de)

Hinweise auf den Verbleib der 39-Jährigen haben sich aber nicht ergeben, wie ein Polizeisprecher dem BR sagte. Gesicherte Spuren müssten jetzt ausgewertet werden. Außerdem sei derzeit auch noch offen, ob das durchsuchte Gebäude überhaupt im Zusammenhang mit dem Fall stehe.

Alexandra aus Nürnberg seit dem 9. Dezember vermisst

Alexandra wurde Anfang Dezember als vermisst gemeldet. Die Nürnbergerin ist hochschwanger und hatte laut Polizei ihre Pflegetochter am Morgen noch in eine Kita gebracht. Danach verliert sich ihre Spur. Die Polizei geht nicht von einem freiwilligen Verschwinden aus. Die 39-Jährige hatte Ausweis, Mutterpass und Bargeld zuhause gelassen. (kam)

