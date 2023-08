Vor WM in Frankreich: Hohe Sport-Prominenz am Nürnberger Flughafen – Touchdown der „All Blacks“

Von: Felix Herz

Die „All Blacks“, das Rugby-Team aus Neuseeland, landete kürzlich in Nürnberg am Albrecht Dürer Airport. © Christian Albrecht

Sie zählen zu den bekanntesten und besten Rugby-Nationalmannschaften der Welt: Die „All Blacks“ aus Neuseeland. Sie sind derzeit in Deutschland zu Gast.

Nürnberg – Hoher Besuch in Nürnberg: Am Sonntag, 27. August, ist die Rugby-Nationalmannschaft Neuseelands am Albrecht Dürer Airport Nürnberg gelandet. Das schreibt der Flughafen in einer aktuellen Pressemitteilung. Die Sport-Stars besuchen das Adidas-Trainingszentrum in Herzogenaurach.

Sport-Stars in Nürnberg: Die „All Blacks“ landeten am Airport

Am 8. September beginnt die Rugby-Union-Weltmeisterschaft in Frankreich. Selbstverständlich nehmen daran auch die „All Blacks“ teil, die berühmte Nationalmannschaft Neuseelands und gemeinsam mit dem Champion 2019 Südafrika Rekordweltmeister mit insgesamt drei Titeln.

Um sich auf das Turnier vorzubereiten, schlagen die „All Blacks“ ihr Trainingslager in Herzogenaurach auf – im Zentrum von Sportartikelgigant Adidas. Die Anreise ist nun abgeschlossen – am Sonntag, so berichtet der Albrecht Dürer Airport Nürnberg in einer Pressemitteilung, landeten die Rugby-Stars in Nürnberg.

„All Blacks“ kamen mit Charterflug aus Großbritannien – und hatten TV-Team im Gepäck

Laut Pressemitteilung waren die „All Blacks“ mit einer Chartermaschine aus Großbritannien angereist. Mit dabei war auch ein TV-Team, der neuseeländische Fernsehsender Television New Zealand (tvnz) begleitet das Team. Am Flughafen selbst machten die Stars noch ein paar Fotos mit Fans, ehe es in Richtung Herzogenaurach weiterging. Mal sehen, ob das Trainingslager in Mittelfranken den Stars Glück bringen wird. (fhz)

