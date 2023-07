In Franken gibt es weniger Gewitter als in Oberbayern: DWD-Experte liefert Erklärung

Von: Leyla Yildiz

In Bayern gibt es in manchen Gebieten mehr Gewitter als in anderen. Besonders in Franken kracht es deutlich weniger als in der Alpenregion.

Nürnberg - Ist es mehrere Tage heiß, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es daraufhin zu schweren Gewittern kommen kann. Laut Weather Channel liegt das daran, dass die feucht-warme Luft empor steigt und so zu Gewitterwolken kondensiert. Ein Phänomen, dass in bayerischen Breiten fest zum Sommer gehört. Erst vor kurzem gab es im Berchtesgadener Land ein „kurzes, intensives Unwetter“, das sogar mehrere Verletzte forderte. Doch nicht überall in Bayern kommt es in der selben Häufigkeit zu Blitz, Donner und Regen.

Lothar Bock vom DWD-Regionalbüro München erklärt, warum. „Im Mittel treten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen im Jahr rund 3,33 Blitze je Quadratkilometer auf. Der Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau bringt es auf 2,9 Blitze je Quadratkilometer. In Nürnberg selbst sind es rund 1,38 Blitze je Quadratkilometer.“ Im Bayernmittel seien es rund 2,18 Blitze je Quadratkilometer.

Gewitter in Bayern: Alpenregionen mehr betroffen als Franken

Warum es an den Alpen mehr Gewitter gibt, liegt laut Bock unter anderem daran, dass die Alpen viel niederschlagsreicher sind als das Flachland. Im Vergleich: Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt an den bayerischen Alpen 1500 bis 2000 Liter pro Quadratmeter, circa 800 Liter pro Quadratmeter im Bayernmittel und rund 550 Liter pro Quadratmeter in Mainfranken. „Wo mehr Niederschlag fällt, desto feuchter kann die Luft sein“, erklärt der Meteorologe.

Gewitter kommen in Franken weniger vor als im Alpenvorland. © Blickwinkel/Imago

Zwei weitere Faktoren für Gewitterentstehung sind eine labile Luftschichtung und der Hebungsantrieb. Letzterer ist nach Aussage von Lothar Bock wesentlich wichtiger. „Dieser kann großräumig entlang von Tiefausläufern stattfinden oder eher kleinräumig durch das Gelände verursacht werden. Wenn Luft gegen einen Berg strömt, wird sie - da sie nicht ausweichen kann - zum Aufsteigen gezwungen.“ Das sei dann häufig der Auslöser für Gewitter, besonders über dem Bergland. Im Flachland, wozu der Raum Nürnberg beziehungsweise generell Franken, gibt es folglich weniger Gewitter.

Gewitter in Bayern: Mal weniger Blitze im Umland als in der Stadt Nürnberg

Gibt es doch mal das große Krachen, kann es allerdings sein, dass es mal im Umland von Nürnberg und mal in der Stadt mehr oder weniger gewittert. „Es kann von Jahr zu Jahr Unterschiede geben, das heißt manchmal blitzt es über dem Stadtgebiet mehr, manchmal über dem Umland. So gab es beispielsweise in den Jahren 2020 und 2016 über dem Stadtgebiete je Quadratkilometer mehr Blitze als im Umland. 2017 oder 2018 blitzte es dagegen im Umland mehr“, sagt Lothar Bock.

Sollte es in den nächsten Wochen wieder zu besonders hohen Temperaturen kommen, dann ist es also wahrscheinlich, dass es wieder groß gewittern kann. (ly)

