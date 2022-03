Weg aus Altschauerberg: YouTuber Drachenlord räumt sein Haus - Jetzt ist er obdachlos

Der YouTuber Drachenlord mit bürgerlichem Namen Rainer Winkler, hat sein Dorf eignen Angaben nach verlassen. (Archivbild) © Rainer Winkler @Drachenlord Youtube

Der umstrittene YouTuber Drachenlord hat in einem Video verkündet, Altschauerberg verlassen zu haben. Nun ist der Streamer obdachlos. Doch er hat schon Pläne.

Altschauerberg - In dem kleinen Dorf Altschauerberg (Landkreis Neustadt an der Aisch) in Mittelfranken kehrt nun Ruhe ein. Denn: Der umstrittene YouTuber Drachenlord hatte in einem Video am 28. Februar verkündet, aus dem Ort weggezogen zu sein.

Rainer Winkler (Drachenlord): YouTuber hat Altschauerberg verlassen

Seit Jahren war der Streamer, der mit bürgerlichem Namen Rainer Winkler heißt, der Grund für zahlreiche ihn hassende Menschen, das kleine Dorf aufzusuchen. Der Grund für den Hass, sind unter anderem die teils extremen Ansichten Winklers, die er in seinen Videos verbreitet. Seinen Kritikern stellt er sich meist mit Ignoranz und Gegenwehr gegenüber.

Die Handvoll Einwohner von Altschauerberg, 42 sind es, waren zunehmend genervt von den Menschenaufläufen und den dadurch ausgelösten Polizeieinsätzen. Nun aber können sie aufatmen. Der Drachenlord scheint eigenen Angaben nach tatsächlich den Ort verlassen zu haben.

YouTuber Drachenlord aus Altschauerberg weggezogen: Er erklärt in Video, wie es dazu kam

Wie es dazu kam, erklärte er in dem rund 20-minütigen Clip mit dem Titel „Bin dann mal weg“. „Ich bin hier länger, als ich ursprünglich wollte“, sagte er. Sein Plan sei es gewesen, bereits zum 5. Januar an den neuen Besitzer zu übergeben. Doch es seien Probleme beim Notar aufgetreten, weshalb sich alles in die Länge zog. Schon vor Weihnachten wollte er in einer neuen Bleibe untergekommen sein. Die Gemeinde ließ ihn noch bis Ende Februar in seinem Haus wohnen.

Über staatliche Wege versuchte Winkler an eine Wohnung zu kommen, allerdings klappte das nicht, da die Bewohner einer WG einen ähnlichen Massenauflauf der Hater befürchteten wie in Altschauerberg. „Eigentlich bin ich nun obdachlos“, sagte er. Jetzt sei sein Plan erstmal, in Hotels zu schlafen und umher zu reisen.

YouTuber Drachenlord zieht aus Altschauerberg weg: „Ich weiß nicht, wo mich das Leben hinführt“

Für ihn ist es aber ok, wie er selbst sagte. „Ich habe noch zwei Monate mehr gehabt, um alles so weit zu planen“, erklärte der Drachenlord. „Ich habe mir eine Parzelle gemietet, in der ich meine Sachen unterbringen konnte.“ Er sei erleichtert. Trotzdem meint er gleichzeitig: „Ich lebe seit 32 Jahren hier. Für mich ist das alles alltäglich, auch mit den ganzen Hatern vor der Haustüre.“ Jetzt sei er froh, einmal aus diesem Alltag rauszukommen und einen neuen zu entwickeln. „Ich weiß nicht, wo mich das Leben hinführt und was mich erwartet.“

Spätestens am 23. März wird der Drachenlord das nächste Mal wieder in Erscheinung treten. An diesem Tag startet vor dem Landgericht Nürnberg die Berufungsverhandlung gegen den Streamer. Zuvor hatte das Amtsgericht Neustadt an der Aisch den YouTuber zu einer zweijährigen Haftstrafe ohne Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Vergehen verurteilt. (ly)

