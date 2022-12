Mit Messern und Schlagstöcken: Unbekannte attackieren zwei Männer in Nürnberg – Flucht im Mercedes

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Nürnberg (Symbolbild). © IMAGO / aal.photo

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Nürnberg. Zwei Männer (28 und 31) sind von mehreren Unbekannten angegriffen worden.

Nürnberg – Am Mittwoch, 30. November, griffen mehrere Personen zwei Männer in Nürnberg an. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Messer und Schlagstöcke: Unbekannte attackieren zwei Männer in Nürnberg

Gegen 20.45 Uhr sollen mehrere Unbekannte einen 28-Jährigen sowie einen 31 Jahre alten Mann in der Geudestraße (Stadtteil Rennweg) vor einem Haus attackiert haben, wie die Polizei Mittelfranken in der Pressemitteilung berichtet. Von Messern und Schlagstöcken ist die Rede.

„Durch den Angriff erlitt der 31-Jährige schwere Verletzungen am Oberkörper und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Sein 28-jähriger Begleiter wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, weshalb er ambulant versorgt werden musste“, berichtet die Polizei weiter.

Männer in Nürnberg angegriffen – Täter flüchten in Mercedes mit Erlanger Kennzeichen

Die Angreifer sollen nach der Tat mit einem hellen Pkw der Marke Mercedes mit Erlangener Zulassung in unbekannte Richtung geflohen sein. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Ermittlungen. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen“, so die Polizei.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Wer verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht hat oder Hinweise auf die Angreifer oder das von ihnen genutzte Fahrzeug geben kann, soll sich unter der Telefonnummer (0911) 21 12 33 33 melden. (kam)

