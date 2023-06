Sommer dreht in Franken auf: Lokale Unwetter möglich - „Kaltlufttropfen“ im Anmarsch

Von: Katarina Amtmann

In Franken wird es sommerlich warm, doch Schauer und Gewitter stehen womöglich schon in den Startlöchern. Bald kommt sogar ein Kaltlufttropfen.

Nürnberg - Der Feiertag am 8. Juni wird sonnig und warm, doch: „Die Wettermodelle erwarten für den Donnerstag eine erhöhte Neigung zu Schauern und Gewittern“, so Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für Franken (wetterochs.de). Der Höhepunkt wird dabei am späten Nachmittag erwartet. Es bestehe auch die Gefahr lokaler Unwetter.

Feiertag wird sonnig - Bis zu 26. Grad am 8. Juni

Besonders „gewitterverdächtige Strukturen“ seien auf den Vorhersagekarten allerdings nicht zu erkennen, so Ochs weiter. Möglich, dass sich alles im Rahmen normaler sommerlicher Wärmegewitter abspielt. Zunächst wird es am Donnerstag aber sommerlich warm. Das Thermometer klettert auf 26 Grad.

Von Freitag bis Sonntag überwiegt dann der Hochdruckeinfluss in Franken. Wetter-Experte Ochs prognostiziert Höchsttemperaturen zwischen 27 und 29 Grad, vereinzelte Wärmegewitter seien möglich.

Wetter: Kaltluftropfen im Anmarsch - Wolken, niedrigere Temperaturen, aber kein Regen

„In der nächsten Woche erreicht uns dann von Osten her ein Kaltlufttropfen. Konkret ist das in diesem Fall ein Kaltluftgebiet, das sich am Nordkap von der polaren Kaltluftmasse abgelöst hat“, berichtet Ochs. Das hat Wolkenfelder und einen Temperaturrückgang auf 23 Grad zur Folge. Wegen des geringen Wasserdampfgehaltes seien aber keine nennenswerten Regenfälle zu erwarten.

Für die Landwirtschaft wäre Regen allerdings wünschenswert. Kleine Maispflanzen würden laut Ochs schon erste Trockenschäden zeigen. (kam)

