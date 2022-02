Wundermittel CBD? Shop aus Ansbach will Image der Hanf-Pflanze aufpolieren

Von: Tanja Kipke

Der neue CBD-Laden in Ansbach bietet zahlreiche Hanf-Produkte an. © GRÜNES GOLD® Ansbach

In Ansbach hat der erste CBD-Laden eröffnet. Die Inhaber setzten auf Regionalität. Sie wollen zum Umdenken in der Gesellschaft anregen und benutzen die Hanfprodukte auch selbst.

Anbsach - In Ansbach* hat der erste CBD-Shop seine Türen geöffnet. In Deutschland ist in den letzten Jahren ein wahrer Hype um CBD entstanden. Der Wirkstoff wird aus der Cannabispflanze gewonnen und ist - anders als THC - nicht psychoaktiv, besitzt also keine berauschende Wirkung. Den CBD-Produkten sagt man teils heilende Effekte nach, ob in Ölen, Tees oder auch in Kosmetikprodukten. Den Menschen die verschiedenen Wirkungen der Pflanze aufzuzeigen, ist auch das Ziel der Inhaber des neues CBD-Ladens „Grünes Gold“.

Erster CBD-Shop in Ansbach: Inhaber benutzen Produkte selbst

„Wir wollen dazu beitragen, das Image der Pflanze zu verändern und die vielfältigen Wirkungen in den Vordergrund zu stellen“, erklärt Inhaberin Julie Rauscher gegenüber Merkur.de. Oft sei nicht bekannt, dass CBD bei vielen Beschwerden hilfreich sein kann. Rauscher und ihr Mann sind überzeugt von den Produkten und nutzen diese auch selbst. „Mir hilft es, besser einzuschlafen, meine Schwiegermutter bekam auf diese Weise ihre Migräne besser in den Griff“, so Rauscher.

Inhaberin Julie Rauscher helfen die CBD-Produkte besser einzuschlafen. © GRÜNES GOLD® Ansbach

Das besondere an „Grünes Gold“: Das Unternehmen setzt auf Regionalität. „So wird von der Aussaat über die Weiterverarbeitung bis hin zur Abfüllung alles von verantwortungsbewussten Landwirten im Rhein-Main-Gebiet produziert und verarbeitet.“ Die Qualität der Produkte müsse sehr hoch sein, sie sollten wenig Zusatzstoffe enthalten. Auch der vorgegebene maximale THC-Wert müsse natürlich eingehalten werden. „Wir beobachten, dass dies bei Produkten im reinen Onlinehandel leider nicht immer gegeben ist“, erklärt die Inhaberin.

Hanfshop „Grünes Gold“ in Ansbach: Besitzer in Umland gut vernetzt

Die beiden führen bereits seit 2019 ein Körperformenstudio (EMS). Inhaber Elias Rauscher ist gebürtiger Ansbacher und dadurch stark in der Stadt und im Umland vernetzt. „Wir haben sehr viel Gutes über CBD gehört und sind in diesem Zusammenhang auf unseren Franchisegeber Grünes Gold gestoßen." Immer wieder kommt es vor, dass CBD-Läden von der Polizei kontrolliert werden, wenn ein Missbrauch von Rauschmitteln vermutet wird. Die Inhaber haben sich mit den Ansbacher Behörden bereits im Vorfeld ausgetauscht, „völlige Transparenz" sei ihnen wichtig. Bisher funktioniere die Kommunikation mit den Behörden „absolut gut". (tkip)