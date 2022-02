„Schon etwas Besonderes“: Riesen-Jet landet in Bayern - Flughafen mit eindringlicher Bitte an Planespotter

Von: Katarina Amtmann

Ein Antonow-Jet wird am Sonntag in Nürnberg landen (Symbolbi) © Massimo Insabato/Imago Images

Es wird ein Highlight für Flugzeugbeobachter: Ein Frachtflugzeug vom Typ Antonow An-124 landet in Nürnberg. Der Airport äußert deshalb vorher eine Bitte.

Nürnberg - Der Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg freut sich am Wochenende auf ein Spektakel. Ein riesiges Flugzeug fliegt den Flughafen der Frankenmetropole an - lange bleibt der Jet aber nicht, wie nordbayern.de berichtet.

Antonow gibt Gastspiel in Nürnberg - Die Eckdaten des Flugzeugs

Spannweite von über 73 Metern

fast 70 Meter lang

kann auch mit 400.000 kg Gewicht problemlos abheben

Albrecht-Dürer-Flughafen: Antonow landet - Highlight für Planespotter am Sonntag

Besonders Planespotter, also Flugzeugbeobachter, dürften aus dem Häuschen sein. Der Flughafen schreibt deshalb auf Twitter: „Bitte beachtet bei eurem Besuch am Flughafen unbedingt die Corona-Regeln.“ Das große Frachtflugzeug soll voraussichtlich am Sonntag gegen 14.30 Uhr am Albrecht-Dürer-Airport landen „Das ist schon etwas Besonderes“, wird Airport-Sprecher Jan Beinßen von nordbayern.de zitiert. „Die Antonow ist die größte zivile Frachtmaschine, die in Nürnberg operieren kann.“

Laut des Sprechers soll der Gigant Teile für den Anlagenbau an ein regionales Unternehmen liefern. „Geplant ist, dass sie nur über Nacht bleibt und am Montag wieder abfliegt.“ Im Frachtgeschäft können sich solche Planungen aber schnell ändern. „Das hängt davon ab, wie die Verladung klappt.“ (kam)

Der Nürnberger Flughafen will seinen Passagieren in ein paar Jahren das Reisen per Lufttaxi anbieten. Die Firma Lillium arbeitet bereits an der Umsetzung.