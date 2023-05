„Archäologischer Sensationsfund“: Relikte aus dem 9. Jahrhundert werden jetzt ausgestellt

Von: Tanja Kipke

Es ist schon eine kleine Sensation: Beim Umbau des IHK-Gebäudes in Nürnberg wurden vor einigen Jahren zahlreiche archäologische Funde sichergestellt. Diese schrieben Stadtgeschichte.

Nürnberg – Es ist bereits einige Jahre her: Beim Umbau des IHK-Gebäudes in Nürnberg 2015 fanden Bauarbeiter unter den abgebrochenen Kellern an der Waaggasse die ältesten Siedlungsspuren Nürnbergs. Ein „archäologischer Sensationsfund“, wie es die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken bezeichnet. Einige dieser Fundstücke werden nun ausgestellt.

„Archäologischer Sensationsfund“ in Nürnberg: Fundstücke können besichtigt werden

„Keramikscherben, die ungefähr aus dem Jahr 850 stammen – 200 Jahre vor der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt 1040“ seien damals gefunden wurden. Die Besiedlungsspuren aus dem 9. Jahrhundert zeigen, Nürnberg ist älter als bisher belegt – und zwar knapp 150 Jahre. Die ältesten Fundstücke seien laut Archäologen aus der Zeit kurz nach Karl dem Großen.

„Insgesamt werden so viele Fundstücke entdeckt, dass mit ihnen ein eigenes Museum eingerichtet werden könnte. Darunter sind Keramikscherben slawischer Herkunft, aber auch Scherben, die aus Syrien stammen“, schreibt die IHK in einem Facebook-Beitrag Anfang Mai.

Ausstellung im Atrium im Haus der Wirtschaft

Einige der Schätze können nun besichtigt werden. Die IHK stellt die Stücke im Atrium im Haus der Wirtschaft aus, wie es heißt. Neben Vasen und Behältern können auch Schachfiguren und Spielsteine aus dem 10. Jahrhundert bestaunt werden. (tkip)

