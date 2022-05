ARD-Tatort aus Nürnberg: Zuschauer rätseln schon nach 30 Minuten - „Sind in Franken alle so Energiesparer?“

Von: Leyla Yildiz

Die Kommissare Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) sind im neuen Franken-Tatort auf der Suche nach dem „Warum“. © BR/Hager Moss Film GmbH/Hagen Keller

Das Erste strahlt am Sonntag (1. Mai) einen neuen Franken-Tatort aus Nürnberg aus. Auf Twitter beschäftigt die Nutzer eine zentrale Frage.

Update vom 1. Mai, 20.33 Uhr: Ein neuer Tatort aus Nürnberg läuft aktuell im Ersten. Die zentrale Frage des Tatorts: „Warum?“. Während die Kommissare nach dem Motiv des Täters suchen, fragen sich die Zuschauer via Twitter etwas ganz anderes. „Was ist da los in Franken? Haben die alle keine Glühbirnen?“, fragt ein Nutzer. „Kann mal jemand im Tatort das Licht einschalten? Oder sind die in Franken alle so Energiesparer“, will ein weiterer wissen. Tatsächlich spielte sich die erste halbe Stunde des Tatorts nachts oder in eher dunklen Räumen ab. Eine Twitter-Nutzerin dementiert: „Ich kann versichern: Wir haben Nachts sowohl Glühbirnen als auch Strom, um diese zu betreiben in Frangen.“

Tatort aus Franken: Kommissare auf der Suche nach dem „Warum“

Erstmeldung vom 1. Mai, 15.45 Uhr: Nürnberg - Fans bayerischer Tatort-Folgen aufgepasst: Am Sonntag (1. Mai) strahlt „Das Erste“ wieder einen Tatort aus der Frankenmetropole Nürnberg aus. In dem Fall mit dem Titel „Warum“ stehen die Kommissare Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) auf der Suche nach einem Motiv vor Rätseln.

Dabei geht es zentral um die Frage, warum der junge IT-Spezialist Lukas Keller (Caspar Schuchmann) sterben musste. Lukas‘ Mutter Marie Keller (Valentina Sauca) hat sich so sehr auf den Abend gefreut: Ihr Sohn wollte mit seiner neuen Freundin Mia (Julie Engelbrecht) zum Essen kommen. Doch er taucht nicht auf, auch auf dem Handy ist er nicht erreichbar.

Tatort aus Nürnberg: Bond-Bösewicht Götz Otto Teil des Casts

Später bekommt sie Besuch von den beiden Kommissaren. Ihr Sohn ist in der Nähe seines Sportclubs mit durchgeschnittener Kehle gefunden worden. Marie Keller ist vom Schock wie erstarrt, doch dann klammert sie sich an Lukas‘ neue Freundin wie an einen rettenden Strohhalm. Sie will unbedingt Kontakt mit der jungen Frau aufnehmen. Doch die scheint ein Geheimnis zu haben und wird bedroht. Hat sie etwas mit dem Tod von Lukas zu tun?

Im Cast des neuen Tatorts sind neben den beiden Hauptdarstellern Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs auch der ehemalige James Bond-Bösewicht Götz Otto und Ralf Bauer zu finden. Los geht der neue Fall wie immer am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD. (ly mit dpa)

