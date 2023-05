Tote Löwenbabys im Tiergarten Nürnberg: Eins stirbt nach Geburt, die anderen frisst ihre Mutter auf

Von: Adriano D'Adamo

Die Freude im Tiergarten Nürnberg über die frisch geborenen Löwenbabys war nur von kurzer Dauer. Das erste Baby starb kurz nach der Geburt. Die anderen drei fraß die Löwenmutter auf.

Nürnberg – Eine traurige Nachricht verkündete der Tiergarten Nürnberg am Mittwoch (17. Mai). Die vier frischgeborenen Löwenbabys sind tot. Das erste Jungtier kam am 12. Mai zur Welt und starb nach wenigen Stunden. Auch die drei Geschwister, die noch am selben Tag auf die Welt kamen, sind verstorben.

Löwenbabys im Tiergarten Nürnberg: Löwenmutter isst ihre Babys auf

Laut Tiergarten Nürnberg ergab eine pathologische Untersuchung, dass sich die Lunge des ersten Löwenbabys nicht vollständig entfaltete. Bisher fanden die Pathologen keine Anzeichen einer Infektion. Für die anderen drei Löwenbabys galt diese Diagnose allerdings nicht. Kurz nach der Geburt fraß die Löwenmutter ihre Babys auf. Wie eine Pressesprecherin Merkur.de mitteilte, besaßen die Löwenbabys noch keine Namen.

Wie der Tiergarten Nürnberg in einer Pressemitteilung erklärte, handelte es sich dabei um ein „nicht ungewöhnliches Verhalten“ bei Löwen. „Bei ihrem ersten Wurf ist eine Löwin noch unerfahren. Sie muss erst lernen, wie man Jungtiere großzieht. Deshalb kommt es öfter vor, dass bei Erstgebärenden die Aufzucht nicht klappt“, so Zootierarzt Hermann Will.

Löweneltern wieder vereint: Mutter war rund vier Monate schwanger

Die Löwin Aarany wurde gegen Ende Januar schwanger. Die Tragzeit bei asiatischen Löwen beträgt durchschnittlich 110 Tage, worauf sich die Mitarbeiter einstellten. Anfang Mai schlossen sie das Raubtierhaus für Besucher, damit Aarany ihre Ruhe bei der Geburt hat.

Mittlerweile sind sie und Löwe Kiron wieder vereint und in der Außenanlage des Tiergartens. Beiden Löwen geht es gut. Trotz der Ereignisse rund um Aarany und ihren Kindern hofft der Tiergarten Nürnberg, dass es zu einem Löwennachwuchs kommen kann. „Die beiden sind nach wie vor zusammen. Das heißt, dass es jederzeit erneut zur Paarung kommen kann, sobald Aarany rollig ist“, erklärte eine Pressesprecherin Merkur.de. Laut der Weltnaturschutzunion IUCN gilt die Unterart der asiatischen Löwen als stark gefährdet.

