Auto kommt von Straße ab und wird von Baum aufgespießt – Fahrer hat „Glück im Unglück“

Von: Katarina Amtmann

Dieser Unfall auf der B2 bei Roth hätte ganz anders ausgehen können. Ein Baum hat sich in ein Auto gebohrt, nachdem dieses von der Straße abgekommen war.

Roth - Auf der B2 bei Roth hat sich am Donnerstag, 22. Juni, ein schwerer Unfall ereignet. Ein Audi ist zwischen den Anschlussstellen Hambach und Roth von der Straße abgekommen und von einem Baum aufgespießt worden.

Ein Auto wurde in Franken von einem Baum aufgespießt. © NEWS5 / Grundmann

Unfall auf B2 bei Roth: Auto kommt von Fahrbahn ab und wird von Baum aufgespießt

Beim Eintreffen an der Unfallstelle fanden die Retter den Wagen, der nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, „mehrere Bäume niedergemäht hatte und letzten Endes von eienm Baum aufgespießt wurde“. Das sagte Thorsten Engmann, Kommandant der Feuerwehr Penzendorf, im Gespräch mit News5. Es habe beim Eintreffen der Rettungskräfte stark geregnet, beschrieb er die Situation weiter.

Dass Fahrzeuge von der Straße abkommen, in der Böschung landen oder zwischen Bäumen stecken bleiben, komme vor. „Dass ein Fahrzeug wirklich so aufgespießt wird von den Bäumen ist nichts, was man jeden Tag vorfindet“, so Engmann weiter. Der Fahrer hatte „Glück im Unglück“, er konnte das Fahrzeug mittelschwer verletzt selbstständig verlassen.

Glück war auch, dass der Mann allein in seinem Auto unterwegs war, denn: „Der Baum hat sich im Bereich der Beifahrerseite ins Fahrzeug gebohrt“, wie Engmann im Interview sagte.

Auto von Baum aufgespießt: Feuerwehr muss mehrere Bäume wegschneiden

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und sperrte die Fahrbahn ab. Dass das Auto aufgespießt wurde, habe die Bergung natürlich nicht leichter gemacht, erzählte der Feuerwehrkommandant weiter. Mehrere Bäume mussten weggschnitten werden, um das Fahrzeug abzuschleppen. (kam)

