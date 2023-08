Nach Unwetter und Starkregen: Feuerwehr mit Aufräumarbeiten in Nürnberg beschäftigt

Von: Adriano D'Adamo

Mehrere Tage nach dem Unwetter in Nürnberg sind die Einsatzkräfte immer noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Diese sollen auch noch voraussichtlich bis Ende der Woche andauern.

Nürnberg – Am Donnerstag (17. August) zog ein schweres Unwetter über Mittelfranken her. Infolgedessen waren die Straßen und viele Gebäude in Nürnberg unter Wasser. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum ist weiterhin mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Er beseitigt nach wie vor umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste und muss an zwei Stellen noch überschwemmte Gehwege wieder instandsetzen, teilte ein Sprecher der Stadt mit.

Viele Straßen in Nürnberg standen unter Wasser aufgrund des Unwetters. © IMAGO/Fabian Geier

S-Bahnstation überschwemmt: Stadtmauer durch den Starkregen beschädigt

Aufgrund des Starkregens und der Überschwemmungen kamen Teile des öffentlichen Nahverkehrs Nürnbergs am 17. August zum Erliegen. Die S-Bahn-Station Steinbühl wird seitdem wegen Schäden an der Stromversorgung nicht mehr angefahren und die Reparaturen sollen bis voraussichtlich Freitag (25. August) andauern. Eine Klimademonstration der „Letzten Generation“ wurde am Donnerstag aufgrund der überschwemmten Straßen abgebrochen.

Die Feuerwehr Nürnberg hatte in der Nacht auf den 18. August sehr viel zu tun. Die Einsatzkräfte kamen in der Unwetternacht auf insgesamt 1100 Einsätze, erklärte der Sprecher der Stadt. Sie mussten unter viel Schlamm abtragen. Das Wasser vom Starkregen konnte an mehreren Unterführungen nicht ablaufen und bildete kleine Seen. Darin lagerte sich der mitgeführte Boden. Zurückblieb eine mehrere Zentimeter dicke Schlammschicht. In Weißenburg richtete der Starkregen viel Schaden an. Er ließ die sanierungsbedürftige historische Stadtmauer des Ortes im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen teilweise einstürzen. (adda/dpa)

