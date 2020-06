Vater entdeckt Tochter (35) und Freund (27) tot - Polizei hat schrecklichen Verdacht

Ermittlungen laufen

In Aurachtal, nicht weit entfernt von Nürnberg, wurden zwei Leichen entdeckt. Es handelt sich um einen 27-Jährigen und seine 35-jährige Freundin.

In Aurachtal, rund 25 Kilometer von Nürnberg* entfernt, wurden in einem Haus zwei Leichen gefunden.

Es handelt sich um einen 27-Jährigen und seine 35-jährige Lebensgefährtin.

Die Polizei hat bereits einen Verdacht.

Aurachtal - Am Samstagnachmittag (27. Juni) wurden ein 27-Jähriger und seine 35-jährige Lebensgefährtin tot in ihrem Haus in Aurachtal (Landkreis Erlangen-Höchstadt) aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zuerst seine Freundin getötet und sich dann selbst das Leben genommen hat.

Aurachtal (Bayern): Vater findet Leiche seiner Tochter - auch ihr Freund ist tot

Der Vater der 35-Jährigen fand zuvor die Leichen und teilte dies der Polizei* in Höchstadt mit. Feuerwehr und Polizei fuhren zum Haus, die Angaben bestätigten sich.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung vor Ort. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Mann seine Freundin getötet hat - und sich dann einige Tage später selbst das Leben nahm. Am Montag (29. Juni) soll eine Obduktion die genauen Todesursachen feststellen.

Hinweis der Redaktion

Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Suizid-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

Zwei Tote in Aurachtal (Erlangen-Höchstadt): Die Polizeimeldung im Wortlaut

„LKR. ERLANGEN-HÖCHSTADT. (869) Am Samstagnachmittag (27.06.2020) wurden ein 27-jähriger Mann und seine 35-jährige Lebensgefährtin tot in ihrem Haus in Aurachtal (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) aufgefunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Mann erst seine Freundin getötet und sich dann selbst das Leben genommen hat.

Der Vater der Verstorbenen teilte der Polizei in Höchstadt mit, dass er seine Tochter und deren Lebensgefährten in deren gemeinsamen Haus tot aufgefunden hat.

Bei einer dortigen Nachschau durch Feuerwehr und Polizei bestätigten sich diese Angaben.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen wird davon ausgegangen, dass der 27-Jährige erst seine Lebensgefährtin und einige Tage später sich selbst getötet hat.

Die Obduktion der Leichen zur Feststellung der genauen Todesursachen ist für heute (29.06.2020) anberaumt.“

