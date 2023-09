Mini kam von der Straße ab: Mädchen aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Von: Lisa Metzger

Tragischer Verkehrsunfall in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach): Kind bei Überschlag aus Auto geschleudert - Mädchen in Lebensgefahr - 30-jährige Fahrerin und zweites Kind mit mittelschweren Verletzungen in Klinik eingeliefert. © vifogra / Haubner

Am Sonntagabend (10. September) ist es zu einem schweren Unfall im Landkreis Ansbach gekommen. Dabei ist ein Mädchen aus einem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden.

Neuendettelsau - Am Sonntagabend (10. September) ist es auf der Kreisstraße bei Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) zu einem schweren Unfall gekommen. Die 30-jährige Fahrerin eines BMW Mini ist in Richtung Schlauersbach unterwegs gewesen und in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und in einem Entwässerungsgraben gegen ein Betonrohr geprallt. Dabei hat sich das Auto überschlagen und ist im Graben liegen geblieben.

Beim Unfall: Kind wird aus Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt

Mit in dem Fahrzeug saßen auch die beiden Kinder der 30-Jährigen. Eines der beiden wurde von der Wucht des Aufpralls von der Rückbank aus dem Auto geschleudert und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Das schwerverletzte Mädchen wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Mutter und das zweite Kind erlitten mittelschwere Verletzungen und kamen ebenfalls in eine Klinik.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar.

