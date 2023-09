21-Jähriger stiehlt Militärfahrzeug aus US-Kaserne in Bayern – und wird dann bewusstlos darin gefunden

Von: Felix Herz

Ein 21-Jähriger hat betrunken einen Geländewagen aus der Ansbacher US-Kaserne gestohlen und damit eine Spritztour unternommen. (Symbolbild) © Sven Eckelkamp / IMAGO

Ein Wiederholungstäter stiehlt betrunken einen Geländewagen des US-Militärs und unternimmt eine Spritztour. Die Polizei ermittelt.

Ansbach – Ein junger Mann im Alter von 21 Jahren hat in Mittelfranken ein Militärfahrzeug aus einer amerikanischen Kaserne entwendet und hat damit eine Spritztour unternommen, während er alkoholisiert war. Anschließend wurde der junge Mann ohnmächtig in dem Geländewagen in Ergersheim, einem Ort im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, aufgefunden, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei am Mittwoch, 30. August. Nach ersten Untersuchungen hatte der 21-Jährige das Fahrzeug aus der Shipton Kaserne des US-Militärs in Ansbach gestohlen.

Ähnliche Delikte des 21-Jährigen: Bereits 2021 mit Militärfahrzeug unterwegs

Laut den Ermittlern hatte der junge Mann bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Alkoholfahrten für Aufsehen gesorgt. Er hatte beispielsweise im Jahr 2021 einen Militär-Geländewagen aus einer anderen Kaserne entwendet und war damit in der Gegend herumgekurvt. Zum ersten Mal aufmerksam waren die Ermittler auf den jungen Mann im Jahr 2020 geworden. Damals hatte er mit einem gestohlenen Bagger mehrere Löcher in einem Wald gegraben. Er besitzt keinen gültigen Führerschein.

Die Polizei führt nun Ermittlungen durch, darunter wegen unerlaubter Nutzung eines Kraftfahrzeugs und Trunkenheit im Verkehr. (fhz)

